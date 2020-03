The Last of Us 2: utenti invitano a non acquistare il gioco dopo le testimonianze di crunch

Tra il tardo pomeriggio di ieri e la prima mattinata di oggi, sono stati pubblicati in rete diversi resoconti sulla situazione lavorativa all’interno di Naughty Dog. Il primo di questi contenuti è un reportage fatto da Jason Schreier di Kotaku in cui sono state riportate diverse testimonianze, per lo più negative, da parte di ex sviluppatori dello studio californiano. A seguito dell’articolo, anche un ex animatore di Naughty Dog ha voluto approfittare dell’occasione per accusare la software house di non tenere conto della salute dei propri dipendenti nelle fasi di crunch prolungate per lo sviluppo di The Last of Us 2.

A calcare la mano su questa tematica delicata si sono aggiunti anche diversi utenti, che tramite Reddit hanno dato il via a una vera e propria campagna di boicottaggio di The Last of Us 2. L’invito di questi utenti è quindi quello di non acquistare il prossimo grande titolo di Naughty Dog per lanciare un forte segnale a tutto il settore di produzione tripla A, accompagnando il tutto con l’hashtag #CrunchNoMore.

A conclusione del post su Reddit, sono state citate alcune delle software house che hanno dichiarato pubblicamente di non fare uso del crunch come: Media Molecule, Insomniac Game, Rare, Valve, Bithell Games e Remedy, anche se quest’ultima viene poi contrassegnata come “non confermata”.

Al momento attuale Naughty Dog non si è ancora espressa a riguardo, ma è chiaro che l’articolo pubblicato ieri sera da Jason Schreier ha smosso di molto le acque e molti appassionati stanno iniziando a vedere di cattivo occhio lo studio statunitense. Vi ricordiamo che The Last of Us 2 uscirà in esclusiva su PlayStation 4 il prossimo 29 maggio. Cosa ne pensate del boicottaggio riguardo a The Last of Us 2 organizzato da diversi utenti? Ne farete parte anche voi?