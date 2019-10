The Last of Us 2: i compagni sono più interessanti e utili, rispetto al primo capitolo

I compagni, all'interno di The Last of Us 2, potranno fare molto di più rispetto al primo capitolo. Ecco tutti i dettagli in merito alle avventure di Ellie.

I recenti trailer di The Last of Us 2 hanno messo ben in chiaro che Ellie dovrà affrontare una sfida non da poco in questa sua nuova avventura. Tra umani e mostruosità mutate dal fungo, non sarà semplice uscirne indenni. Per fortuna, al pari del primo gioco, non sarà completamente da sola ma incontrerà una serie di personaggi che si uniranno a lei. I personaggi, dopotutto, sono il vero punto di forza di The Last of Us, almeno dal punto di vista narrativo: dal lato ludico, i compagni nel primo capitolo non sono particolarmente utili.

Anche Naughty Dog sa bene che era uno dei difetti del gioco e, parlando ai microfoni di Gamespot, il co-director Anthony Newman ha spiegato che gli alleati avranno un maggiore impatto in The Last of Us 2. “Non possono entrare nel dettaglio riguardo a quanto tempo passerai da solo. Dirò solo che il gioco mescola fasi in solitaria e fasi con un alleato. Gli alleati sono il cuore dei giochi di Naughty Dog.”

Ha continuato affermando: “Penso, come si può notare interagendo con Dina, che i nostri alleati possano fare molte cose interessanti e nuove, ad esempio eseguendo eliminazioni stealth in modo indipendente. Hanno il proprio sistema di combattimento corpo a corpo, con il quale possono interagire con i nemici, oltre che aiutarti e salvarti, come facevano nel primo gioco. Sono più flessibili e vari questa volta.”

The Last of Us 2 punta chiaramente a migliorare sotto ogni punto di vista. Già sappiamo che il gioco sarà più grande del 50%, all’incirca. Diteci, cosa ne pensate di quanto dichiarato da Naughty Dog? Vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile a partire dal 21 febbraio 2020 su PlayStation 4.