The Last of Us 2: ci saranno contenuti di natura sessuale secondo la classificazione USA

Uno dei titoli più attesi dell’anno è sicuramente The Last of Us 2, titolo sviluppato da Naughty Dog e pubblicato da Sony che promette di raggiungere e superare gli standard qualitativi raggiunti con il primo capitolo della serie. Diversi mesi fa infatti parlavamo di quanto la violenza non sarà fine a se stessa e avrà lo scopo ben preciso di far immedesimare il giocatore in quello che sta facendo, con nemici che avranno un nome e relazioni.

The Last of Us 2 è stato recentemente valutato dalla ESBR (Entertainment Software Rating Board), ricevendo una classificazione M17+, indicando così un prodotto adatto ai giocatori di 17 anni in su: di per sé non è una novità eclatante per la serie. Tuttavia, è più interessante notare la descrizione dei contenuti accompagnati alla valutazione. The Last of Us 2 ha sia il marchio “contenuto sessuale“, sia quello “nudità“.

La differenza tra “contenuti sessuali” e “temi sessuali” potrebbe essere sottile, ma esiste una netta differenza. Il primo si riferisce a rappresentazioni non esplicite del comportamento sessuale con possibilmente incluse nudità parziali, il secondo invece si riferisce al sesso vero e proprio o alla sessualità generica. La ESBR parla di “riferimenti a comportamenti sessuali, i quali possono contenere dialoghi e/o nudità“. Cosa aggiungerà The Last of Us 2 non è ancora chiaro visto che i ragazzi di Naughty Dog non hanno ancora toccato l’argomento. C’è sicuramente da dire che i trailer mostrati possono già farci pensare a situazioni veramente forti, con violenza di ogni tipo, anche carnale.

Ovviamente non ci resta che aspettare la data di rilascio che, ricordiamo, è slittata al 29 maggio 2020.