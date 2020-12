The Last of Us 2 da record, è il gioco più premiato nel 2020

The Last of Us 2 è probabilmente uno di quei videogiochi che è riuscito, grazie alle sue effettive qualità, ad aver avuto un impatto davvero incredibile anche andando oltre alla sua zona di appartenenza finendo in un vero e proprio vortice mediatico. Il gioco firmato Naughty Dog è uscito lo scorso giugno per PS4 ed è riuscito a perfezionare quel primo capitolo che già ai tempi venne definito un vero e proprio masterpiece. Nonostante tutto questo, il titolo fece indignare alcuni utenti delusi, tanto che fece notizia il review bombing durante il D1 sul noto sito Metacritic.

Per chi ha giocato The Last of Us 2 sa bene quanto l’avventura di Ellie sia estremamente forte a livello emotivo, unica nel suo genere se così si può dire. Durante gli scorsi Game Awards il titolo di Naughty Dog è riuscito a portarsi a casa una vagonata di premi, tra cui ovviamente il tanto ambito GOTY. Sommando però i riconoscimenti della critica e quelli del pubblico, The Last of Us 2 è ad oggi il gioco più premiato nel 2020 contando la bellezza di 62 premi come “Videogame dell’anno”.

In questa prestigiosa classifica possiamo trovare al secondo posto con 21 premi Hades, pazzesco action roguelite rilasciato su PC e Nintendo Switch e al terzo posto Ghost of Tsushima, uscito su PS4, con 12. Qui di seguito vi lasciamo la classifica generica.

The Last of Us 2 – 62

Hades – 21

Ghost of Tsushima – 12

Animal Crossing: New Horizons – 7

Final Fantasy VII Remake – 6

Cyberpunk 2077 – 3



DOOM Eternal – 3

Microsoft Flight Simulator – 3



Assassin’s Creed Valhalla – 2

Half Life: Alyx – 2

Kentucky Route Zero – 1

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 1

Ori and the Will of the Wisps – 1



Sakuna: Of Rice and Ruin – 1



Spiritfarer – 1

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – 1



Come possiamo vedere il divario che c’è tra il primo ed il secondo posto è impressionante. Se andassimo a valutare i GOTY dei precedenti anni, Death Stranding riuscì a portarsi a casa la bellezza di 90 premi, mentre due anni fa God of War addirittura 201. C’è quindi ancora tempo per assegnare ulteriori premi, ma ad oggi The Last of Us 2 risulta essere un titolo pazzesco che consigliamo a tutti di giocare.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate questo traguardo da parte del titolo di Naughty Dog? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per scoprire tutte le novità in ambito videoludico.