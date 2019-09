The Last of Us 2 e Death Stranding: nuova presentazione europea a breve

The Last of Us 2 e Death Stranding saranno al centro di un evento europeo di primo piano. Ecco tutti i dettagli in merito ai due giochi PS4.

All’interno dell’universo videoludico Sony, questo settimane sono state ampiamente dedicate a Death Stranding, la nuova opera di Kojima che arriverà l’8 novembre su PS4. Come segnalato dal PS Blog Spagnolo, proprio il gioco del papà della Metal Gear Solid Saga sarà uno dei nomi di punta della Madrid Games Week, annuale fiera che avrà luogo durante il mese di ottobre. Si tratta di una scelta ovvia, vista la vicinanza dall’uscita. C’è però un altro nome che non era affatto scontato vedere: The Last of Us 2. L’opera di Naughty Dog, insieme al remake di Medievil, Dreams, Concrete Genie, Nioh 2 e Predator: Hunting Ground, sarà presente alla kermesse.

Già sappiamo che The Last of Us 2 si svelerà nuovamente a un evento dedicato a Los Angeles, la prossima settimana, ma ora scopriamo che si farà vendere anche in territorio europeo. Attualmente non ci sono informazioni precise su cosa verrà svelato: è possibile che Sony voglia solo ripetere la stessa presentazione, a porte aperte, dopo l’evento losangelino a porte chiuse

Si tratta però solo di speculazioni: per ora Sony non ha detto nulla di concreto riguardo al contenuto della presentazione. The Last of Us 2 è lontano dai nostri schermi sin dal giugno 2018: all’E3 2018, infatti, era stato mostrato con un primo vero filmato di gameplay, molto interessante, ma non sufficiente per soddisfare i fan per un anno e mezzo.

Manca però molto poco al nuovo reveal, quindi l’attesa (e la sofferenza) degli appassionati è praticamente conclusa. Diteci, quali sono le vostre aspettative nei confronti di The Last of Us 2?