The Last of Us 2 di nuovo disponibile su Amazon, nessun rinvio in vista

Durante la mattinata di ieri vi avevamo segnalato della misteriosa scomparsa di The Last of Us 2 dal sito di Amazon. Ora, dopo circa 24 ore la nuova opera di Naughty Dog è di nuovo disponibile alla prenotazione sul sito. Apparentemente non sembra che sia stata effettuata alcuna tipologia di modifica, pre acquistando il titolo i giocatori lo riceveranno direttamente al day one della prossima attesissima esclusiva per PlayStation 4.

Sono scongiurati quindi, i pensieri che hanno portato alcuni giocatori a pensate che The Last of Us 2 potesse venire rinviato una seconda volta. C’era anche chi credeva che la sparizione del titolo da Amazon riguardasse le problematiche per le consegne causate dell’epidemia globale di Coronavirus, ma a quanto pare tutto è tornato ad essere acquistabile esattamente come qualche giorno fa.

Sappiamo però che Amazon Italia ha già dichiarato qualche giorno fa che chiunque abbia prenotato alcuni titoli in uscita a breve, come Resident Evil 3 Remake e Final Fantasy 7 Remake, si vedrà ricevere le proprie copie fisiche in ritardo. Per quanto riguarda il remake di Resident Evil 3 si parla di spedizioni che non partiranno prima del mese di maggio.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 uscirà il prossimo 29 maggio in esclusiva per PlayStation 4. Se siete impazienti di vedere qualche spezzone in più di gameplay, il team di sviluppo ha pubblicato di recente un breve video in cui viene mostrato una sezione di gioco. Cosa ne pensate della sparizione e dell’attuale ritorno di The Last of Us 2 da Amazon di questi giorni? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.