The Last of Us 2: svelati i doppiatori italiani di Joel, Ellie e dei personaggi principali

Pur se con qualche difficoltà, The Last of Us 2 si avvicina all’uscita: il gioco è ormai in fase gold e possiamo stare certi che a giugno ci metteremo le mani sopra. Abbiamo già avuto modo di vedere l’opera di Naughty Dog in azione in un paio di occasioni (pure una volta di troppo, se contiamo anche i leak rilasciati su YouTube), ma ovviamente non siamo a conoscenza di ogni dettaglio. Ad esempio, non sappiamo chi sono i doppiatori italiani dei protagonisti principali, Joel ed Ellie compresa. Per meglio dire, non lo sapevamo fino a poco fa.

Sony Interactive Entertainment ha infatti rilasciato la lista dei doppiatori italiani; ecco a voi i dettagli:

Dina : Beatrice Caggiula (già doppiatrice di Tess in The Last of Us, oltre che voce di molti altri personaggi del mondo dei videogame come Miss Fortune e Lux in League of Legends)

: Beatrice Caggiula (già doppiatrice di Tess in The Last of Us, oltre che voce di molti altri personaggi del mondo dei videogame come Miss Fortune e Lux in League of Legends) Ellie : Gea Riva (già doppiatrice della ragazza nel primo capitolo)

: Gea Riva (già doppiatrice della ragazza nel primo capitolo) Jesse : Mattia Bressan (con una lunga carriera in molti ambiti, dall’animazione alle serie televisive)

: Mattia Bressan (con una lunga carriera in molti ambiti, dall’animazione alle serie televisive) Joel : Lorenzo Scattorin (già doppiatore del nostro nel primo capitolo)

: Lorenzo Scattorin (già doppiatore del nostro nel primo capitolo) Lev : Annalisa Longo (con una lunga carriera in molti ambiti, dall’animazione alle serie televisive)

: Annalisa Longo (con una lunga carriera in molti ambiti, dall’animazione alle serie televisive) Yara: Martina Tamburello (con una lunga carriera in molti ambiti, dall’animazione alle serie televisive)

La lista fornita da Sony è ovviamente parziale ed è altamente probabile che vi siano altri nomi di primo piano all’interno delle avventure di The Last of Us 2. Probabilmente, sviluppatore ed editore hanno preferito evitare di fare spoiler, mettendo subito al centro dell’attenzione un nome importante non ancora svelato. Tutto ciò che possiamo dire è che i nomi in campo sono di primissimo piano e dall’esperienza comprovata, ma era difficile aspettarsi di meno da una produzione first party di Sony per PlayStation 4.

Diteci, quanto attendete The Last of Us 2? Vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal 19 giugno 2020.