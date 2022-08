Da quando è uscito ormai un paio di anni fa, The Last of Us 2 ha ottenuto svariati complimenti e premiazioni. Sebbene in molti non sentivano il bisogno di un secondo capitolo, Naughty Dog è riuscita a sorprendere molti appassionati con un sequel dall’altissima qualità in ogni sua componente. Il titolo è ha incontrato il favore non solo degli appassionati, ma anche tanti sviluppatori e altre personalità del mondo dell’intrattenimento hanno voluto sottolineare le bontà del titolo PlayStation.

Gli ultimi che si sono pronunciati su The Last of Us 2 sono due registi cinematografici molto acclamati, i quali hanno diretto i blockbuster Avengers Infinity War e Avengers Endgame. Parliamo ovviamente dei fratelli Russo, i quali hanno parlato di The Last of Us all’interno di un recente video fatto con la redazione di IGN. Oltre a parlare del loro recente The Gray Man, ad Anthony e Joe Russo è stato chiesto di valutare alcune delle scene di inseguimento nei videogiochi, una proveniente da Uncharted 4: A Thief’s End e l’altra proprio dal secondo The Last of Us.

Parlando dei due titoli presi in questione, i fratelli Russo hanno dichiarato che per loro si tratta di due delle migliori esperienze videoludiche di sempre. Mentre a schermo passava la scena della fuga di Abby da una delle bestie infette, Joe Russo ha voluto dichiarare quanto segue: “questa sembra essere uscita da un immaginario alla Steven Spielberg”, il che sottolinea l’alta spettacolarità della scena e allo stesso tempo la pulizia con cui è stata girata.

Anche Uncharted si è preso le lodi dei due registi, con i fratelli che lo hanno definito come uno degli action migliori che ci siano in circolazione. È sempre più palese che ormai i videogiochi possono ispirare anche i lavori di grandi registi cinematografici, dato che mai come in questo periodo storico il medium videoludico è al suo massimo splendore e in grado di proporre a chiunque esperienze di altissimo livello.