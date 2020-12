The Last of Us 2 GOTY anche su Metacritic, ecco la top 10

Mancano ormai diverse ore e potremo dire addio a questo 2020, non certo semplice per via della pandemia che ha colpito il mondo intero, ma ricco sicuramente di titoli incredibili che verranno ricordati durante gli anni a venire. Anche noi di Game Division abbiamo stilato una speciale classifica assegnando i nostri Award di quest’anno. Ovviamente uno dei videogame più chiacchierati è stato The Last of Us 2 il quale si è aggiudicato una quantità enorme di premi, tra cui il tanto ambito GOTY durante gli scorsi Game Awards.

Ogni anno, l’utente Resetera Phediuk, studia l’andamento dei titoli in uscita durante l’anno corrente stilando a fine anno una classifica dei titoli che hanno avuto una media punteggio maggiore. Qui di seguito vi lasceremo quindi la top 10, il vincitore è di nuovo The Last of Us 2.

The Last of Us 2 (PS4) – 93 Half-Life: Alyx (PC) – 93 Hades (PC-Switch) -93 Demon’s Souls (PS5) – 92 Microsoft Flight Simulator (PC) – 91 Crusader Kings III (PC) – 91 Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 90 Ori and the Will of the Wisps (PC-Xbox One-Switch) – 90 Dreams (PS4) – 89 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (PC-PS4-Xbox One) – 89

Sebbene le prime tre posizioni abbiano lo stesso punteggio, il titolo firmato Naughty Dog si aggiudica il primo posto per il numero di recensioni. Nota di merito comunque va anche agli altri partecipanti, specialmente Hades, rogue lite pazzesco, che di prepotenza riesce ad imporsi ad altri grandi videogames. Phediuk ha utilizzato come di consueto dei criteri ben specifici, non sono presenti ad esempio titoli con meno di 20 recensioni, né espansioni o giochi usciti originariamente prima del 2020. The Last of Us 2, nonostante il review bombing ricevuto all’uscita, si aggiudica anche questo speciale premio e, onestamente, è tutto meritato.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete d’accordo con la classifica stilata dall’utente di Resetera? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative ai titoli in uscita nel 2021 augurandovi, inoltre, un felice anno nuovo.