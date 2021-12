The Last of Us 2 multiplayer potrebbe avere microtransazioni, sarà pay to win?

The Last of Us 2 multiplayer pare essere ormai sotto sviluppo da alcuni mesi, e sin da quando si è iniziato a parlarne tutti i fan sono in trepidante attesa del suo arrivo. Molti degli utenti che hanno avuto modo di provare la modalità online del primo capitolo l’hanno adorata, e sperano di rivedere un suo ritorno anche nel titolo sequel. Al momento non si hanno molte novità riguardo il multiplayer in sé, ma in questi giorni sono trapelate informazioni importanti riguardo un aspetto importante, ossia le microtransazioni.

Per quanto riguarda il tipo di gioco che offrirà il multiplayer del secondo capitolo, anche in questo caso non si hanno delle informazioni specifiche, e non è ancora chiaro neanche se questo sarà un titolo a sé stante o meno. L’unica informazione più concreta riguarda il fatto che pare che questo sarà un battle royale. Adesso, però, grazie a un annuncio lavorativo emerso di recente, abbiamo un’altra novità fondamentale riguardo The Last of Us 2 multiplayer: pare che questo conterrà le microtransazioni, proprio come il primo capitolo.

Non è ancora chiaro il tipo di acquisti in-game che sarà possibile effettuare, e a questo punto è legittimo porsi una domanda: The Last of Us 2 multiplayer diverrà un pay-to-win? Chiedersi ciò è lecito, in quanto c’è da considerare che le microtransazioni del primo capitolo offrono svariati bonus che consentono all’utente di essere in netto vantaggio rispetto a chi non ne fa utilizzo. Tra queste, ad esempio, c’è un’abilità che permette di silenziare i propri passi, così da poter arrivare dai nemici senza che questi se ne accorgano.

Con le poche informazioni che abbiamo adesso, la scelta più saggia è quella di attendere che Naughty Dog ci dica di più riguardo questo misterioso titolo, del quale si sa ancora poco e nulla. Se siete comunque interessati alla storia di The Last of Us 2 e non siete ancora sicuri se provarlo o meno, vi invitiamo a schiarirvi le idee con la nostra recensione.