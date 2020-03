The Last of Us 2: un nuovo video mostra novità di gameplay

Naughty Dog in queste ultime settimane si trova nel mirino mediatico a cause delle controverse testimonianze e tentativi di boicottaggio a causa delle accuse di crunch da parte degli sviluppatori di The Last of Us 2 nei confronti dell’azienda. Ecco che Naughty Dog in questo periodo di incertezze e accuse rilascia un video che gli amanti di The Last of Us 2 apprezzeranno particolarmente.

The Last of Us 2, dopo il grande successo del primo capitolo, è in sviluppo da ormai cinque anni. Nel frattempo, dopo un film live action cancellato, si prospetta una serie telivisa in collaborazione con HBO tratto dal videogioco. Il lancio che sarebbe dovuto avvenire il 21 febbraio e posticipato al 29 maggio, è attualmente a rischio di un secondo rinvio a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19).

Ecco che oggi sul profilo twitter di Naughty Dog, forse per rassicurare i fan più impazienti, viene condiviso un breve video che mostra il personaggio Ellie muoversi all’interno del videogioco. Nello specifico le scene del gameplay mostrano la protagonista Ellie in un ambiente innevato intenta ad arrampicarsi su ciò che rimane di un autotrasportatore. Le immagini vogliono chiaramente mettere in risalto le abilità di Ellie, e come sarà possibile superare con lei ostacoli e raggiungere luoghi altrimenti non accessibili.

Ecco qui il messaggio che accompagna il tweet postato da Naughty Dog sulle scene di The Last of Us 2:

In The Last of Us Part 2, Ellie è più agile nei combattimenti e nei suoi movimenti nell’esplorazione del mondo, permettendoci così di introdurre nuove verticalità e aree da scoprire nelle ambientazioni mentre salirete e salterete sugli ostacoli.

Nonostante la situazione controversa che Naughty Dog sta affrontando recentemente, i fan si sono dimostrati entusiasti delle scene di gameplay, frementi di provare il videogioco nella speranza che non venga rinviata la sua uscita nuovamente.