The Last of Us 2: nuovo trailer di gameplay in arrivo, ecco data e ora

Mentre tutti attendono informazioni su PS5, che secondo i rumor sarà svelata tra non molto, Sony Interactive Entertainment è pronta a svelare novità per The Last of Us 2, l’attesissimo gioco survival in arrivo a fine del prossimo mese. L’opera di Naughty Dog sarà al centro di un nuovo State of Play che andrà in onda il 27 maggio, ovvero questo mercoledì. L’orario, per noi italiani, è le 22.00. Potremo seguire l’evento su Twitch e su YouTube.

Questo nuovo State of Play durerà circa 25 minuti e sarà narrato da Neil Druckmann stesso, ovvero il Director di The Last of Us 2. Il filmato ci permetterà di vedere in modo approfondito il gameplay, a base di stealth, sparatorie e ricerca di risorse necessarie al potenziamento delle armi e alla creazione di oggetti. Ci sarà modo di esplorare il mondo di gioco e scoprirne le minacce ivi nascoste. Potremo anche vedere una sequenza di gioco completamente nuova, mai mostrata prima in altre presentazioni.

State of Play’s next episode is dedicated to #TheLastofUsPartII: https://t.co/8pcWYt3biZ Tune in Wednesday at 9pm BST / 10pm CEST for a deep dive and a new gameplay sequence. pic.twitter.com/DBtHjKZEr8 — PlayStation Europe (@PlayStationEU) May 25, 2020

È già stato svelato che non ci saranno novità dedicate a PS5, ma si tratterà unicamente di un “tuffo in The Last of Us 2”. La console di Sony è ancora un mistero pare e per ora non abbiamo idea di quando potrebbe essere svelata al pubblico.

The Last of Us 2, vi ricordiamo, sarà disponibile a partire dal 19 giugno 2020 in esclusiva PlayStation 4. Si tratta della penultima esclusiva first party PS4 in uscita quest’anno (e probabilmente di sempre): a seguire avremo Ghost of Tsushima, che arriverà il 17 luglio. Il gioco di Sucker Punch è già stato al centro di una presentazione tramite State of Play: seguirà lo stesso ritmo e stile? Lo sapremo solo tra un paio di giorni.