The Last of Us 2 tratterà temi forti e farà luce sul passato di Ellie, stando a un rumor

Se c’è un rinvio che gli appassionati del mondo videoludico avrebbero voluto scongiurare, è sicuramente quello di The Last of Us 2. La nuova produzione di Naughty Dog sarebbe dovuta arrivare sugli scaffali il prossimo 29 maggio, ma a causa di problematiche legate alla logistica, il team di sviluppo statiunitense e Sony hanno deciso di rimandare l’uscita dell’esclusiva PlayStation 4 a data da destinarsi.

Mentre gli amanti della saga con protagonisti Ellie e Joel attendono buone nuove, un nuovo rumor ha fatto capolino sul web. Questa recente voce di corridoio ha preso vita su 4chan e al momento sembra che sia stata eliminata. Il rumor si concentrava su alcuni degli aspetti narrativi di The Last of Us 2, sottolineando la presenza di diverse tematiche molto forti disseminate per tutto il corso della nuova avventure di Ellie.

Stando a questo nuovo rumor, la trama di The Last of Us 2 sarà legata a doppio filo con il passato di Ellie e alla relazione con Dina. Del rapporto tra le due ragazze abbiamo già avuto la possibilità di intravedere qualcosa con gli ultimi trailer rilasciati. Oltre a ciò, la protagonista di questo secondo capitolo si troverà ad affontare un gruppo di sopravvissuti riuniti all’interno di un culto religioso.

Come al solito, in caso di rumor del genere vaghiamo sempre in zone speculative, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con le dovute attenzioni. Al momento non siamo ancora a conoscernza della nuova data di uscita e non ci resta che attendere nuove informazioni a riguardo da Naughty Dog e Sony. Cosa ne pensate di quest’ultimo rumor riguardo a The Last of Us 2?