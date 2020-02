The Last of Us 2 arriverà su PC? Ecco al risposta di Naughty Dog

Il mercato console non è più quello di un tempo e, sopratutto dopo i cambiamenti di strategia di Microsoft, non è affatto scontato che una “esclusiva” rimanga tale, persino in ambito PlayStation. Report molto affidabili affermano che Horizon Zero Dawn, il gioco di Guerrilla Games, arriverà su PC e, ora, i fan si domandano se per caso anche The Last of Us 2 possa ricevere lo stesso (presunto) trattamento.

A domandarlo è un utente Twitter che, addirittura, inserisce nella lista di possibili conversioni anche Xbox e “altri sistemi PlayStation” (supponiamo si riferisca a PS5, visto che PS Vita è da escludere completamente per innumerevoli motivi). La risposta arriva da Arne Meyer, responsabile comunicazione di Naughty Dog: The Last of Us 2 “non uscirà su altre piattaforme, è un’esclusiva PlayStation. Sarà disponibile a maggio su PS4 e PS4 Pro“.

It’s not, we are PlayStation exclusive. Out on PS4 and PS4 Pro in May. — arne (@arnemeyer) February 11, 2020

Questa la dichiarazione ufficiale dello studio. Ovviamente esiste sempre la possibilità che si tratti di una risposta standard e che siano già in atto piani segreti per una versione PC di The Last of Us 2: si tratta però di una speculazione senza alcun tipo di fondamento e per ora dobbiamo obbligatoriamente fare affidamento su questa dichiarazione ufficiale.

Vi ricordiamo che The Last of Us 2 sarà disponibile a partire dal 29 maggio 2020, anche se precedentemente la data di uscita scelta era febbraio. Il team ha da poco dichiarato di star dando gli ultimi ritocchi al gioco e, quindi, non dovrebbe esserci alcun tipo di ritardo aggiuntivo.

Anche la possibilità di una versione PlayStation 5 (con miglioramenti grafici di qualche tipo) solletica i fan, anche se in questo caso bisognerebbe prima capire come funziona la retrocompatibilità. Speriamo di scoprire presto più dettagli anche sulla next-gen di casa Sony.