The Last of Us 2: potreste perdervi intere porzioni di gioco

The Last of Us 2, il sequel del celeberrimo videogioco sviluppato da Naughty Dog, è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’anno e, durante il periodo che ci separa dal lancio ufficiale, la casa di produzione ha deciso di rilasciare una serie di video che mostrano il titolo nei dettagli. Nel filmato pubblicato gli sviluppatori affermano come il mondo di The Last of Us 2 sia talmente grande e libero che i giocatori potrebbero saltare completamente intere sequenze di gioco.

Nell’ultima iterazione della serie che è dedicata a mostrare un assaggio di ciò che sarà The Last of Us 2 senza però effettuare spoiler riguardanti la trama, si è potuto osservare il gameplay del gioco nei dettagli. Durante il video i dipendenti di Naughty Dog spiegano che il mondo di gioco di The Last of Us 2 sarà il più grande mai realizzato dal team di sviluppo e sarà talmente vasto da permettere ai giocatori di perdersi grosse porzioni di contenuti.

“In The Last of Us 2 abbiamo creato un mondo di gioco così aperto che ci sono alcuni interi pezzi di storia, grossi combattimenti e sequenze totalmente scriptate che un giocatore potrebbe non vedere mai” ha affermato il vicedirettore Anthony Newman. Secondo gli sviluppatori uno dei motivi che ha spinto verso un tale approccio alla struttura narrativa di The Last of Us 2 è sicuramente la gratificazione dei giocatori. “Ci sono cose in The Last of Us 2 che una grossa porzione di giocatori non vedrà mai, ma proprio per questo motivo quando effettivamente si imbatteranno in questi eventi sarà come se li avessero scoperti” hanno aggiunto, infine, gli sviluppatori.

Insomma The Last of Us 2 si prospetta un’opera videoludica immensa e dalle enormi potenzialità, ma dovremo attendere fino al 19 giugno 2020, quando il videogioco verrà rilasciato in esclusiva per PlayStation 4, per poter provare con mano quest’attesissimo titolo. Infine, se siete interessati al gioco, vi consiglio di leggere questo articolo che analizza nello specifico l’ultimo video pubblicato da Naughty Dog.