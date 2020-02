The Last of Us 2: mostrata in un breve video la personalizzazione delle armi

The Last of Us 2 è decisamente uno dei titoli più attesi di questo 2020. Mancano ancora diversi mesi all’uscita della nuova opera targata Naughty Dog, ma gli appassionati dopo l’ultimo trailer di presentazione non hanno visto più nulla, il che può essere solo che un bene, ma del resto si sa che inevitabilmente facendo così la curiosità sale giorno dopo giorno. Recentemente vi abbiamo parlato della presenza di The Last of Us 2 al PAX east 2020 con una demo giocabile di ben un’ora, ma in queste ore sono stati postati un breve video su Twitter che introduce la personalizzazione delle armi.

Nel video, che troverete qui sotto, vediamo la nostra protagonista Ellie al classico banco da lavoro che abbiamo conosciuto nel primo capitolo alle prese con due tipologie di armi differenti: fucili e pistole. Entrambi mostrano in quali modi è possibile modificarli e dotarli di potenziamenti sempre maggiori. Con il fucile, ad esempio, è possibile migliorarne diversi aspetti come la stabilità, la capacità del caricatore, il mirino e la potenza dei colpi; per quanto riguarda invece le pistole, ci si concentra sulla frequenza di fuoco, la capacità del caricatore, la precisione di tiro e la velocità di ricarica.

The Last of Us 2 si prepara dunque a offrire un’esperienza sfaccettata persino dal punto di vista dell’arsenale, fondamentale specialmente in un mondo palesemente alla deriva, dove chiunque e in qualsiasi momento può rivelarsi un pericolo mortale. Possiamo solo immaginare il mondo creato dai ragazzi di Naughty Dog, ma siamo certi che sarà ancora più “sporco” e “malinconico” del suo predecessore.

Cosa ne pensate del breve video? Comprerete The Last of Us 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardante il titolo targato Naughty Dog.