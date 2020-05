The Last of Us 2: ecco la PS4 Pro e gli accessori a tema

The Last of Us 2 sarà disponibile, dopo una lunga e sofferta attesa, fra un mese. L’opera di Naughty Dog è infatti in arrivo il 19 giugno 2020, ovviamente in esclusiva PlayStation 4. In occasione dell’arrivo di uno dei due canti del cigno della console di Sony (non dimentichiamoci infatti di Ghost of Tsushima), Mary Yee, Vice President of Global Marketing presso SIE, ha annunciato un’edizione speciale a tema di PS4 Pro, oltre che di tutta una serie di accessori, DualShock 4 incluso.

La versione a tema The Last of Us 2 di PS4 Pro propone sulla parte superiore della scocca un’incisione che raffigura tatuaggio di Ellie, la protagonista del gioco. Il bundle (esclusiva GameStop, in preordine da oggi) includerà, oltre alla console, anche una copia fisica di The Last of Us 2, un codice per ottenere contenuti digitali (tema dinamico, avatar e altro), oltre che un controller in edizione limitata. Quest’ultimo avrà inciso il tatuaggio di Ellie sulla maniglia destra, oltre che la scritta The Last of Us Part II sul touch pad. Anche la console presenta il nome del gioco nella parte frontale.

Non finisce però qui: sono infatti stati presentati due diversi accessi, sempre a tema. Avremo modo di acquistare la Limited Edition Gold Wireless Headset in colore Steel Black con parte interna cremisi. Le cuffie presentano sia il logo del gioco con il nome che il tatuaggio di Ellie.

A queste si aggiunge un Seagate 2TB Game Drive in edizione limitata, anche questo con tatuaggi e nome del gioco. L’HDD, però, sembra essere disponibile sul solo mercato USA. I restanti prodotti, invece, sono stati presentati anche tramite il PS Blog italiano. Il controller sarà disponibile anche separatamente. Al momento della scrittura, inoltre, non sono ancora stati indicati i prezzi per il mercato italiano.