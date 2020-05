The Last of Us 2 arriverà su PS5 e sarà gratis per chi lo possiede su PS4?

Mentre ci avviciniamo a passo spedito verso il rilascio di The Last of Us 2, ieri sera abbiamo potutto assistere ad un nuovo State of Play tutto incentrato sulla nuova opera di Naughty Dog. Prima e dopo la trasmissione, che ha mostrato tra le altre cose anche una sezione inedita di gameplay, ha inziato a girare per il web la voce che la prossima esclusiva Sony potrebbe arrivare anche su PlayStation 5.

Questo rumor ha inziato a prendere piede dopo che Jeff Grubb, noto giornalista della redazione di VentureBeat, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcune sue considerazioni su ciò che potremmo vedere al prossimo evento dedicato a PS5. A quanto sembra, la presentazione della console next gen di Sony sarebbe imminente e potrebbe avvenire il 3 giugno. In questa occasione, secondo Grubb, ci sarà anche modo di tornare a parlare dell’arrivo di The Last of Us 2 anche su PlayStation 5.

A PS5 event leading up to the release of Last of Us Part 2 makes sense because it gives Sony a chance to explain its take on Smart Delivery. — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 27, 2020

Il giornalista di VentureBeat continua dicendo che il prossimo evento sarà l’occasione per Sony di presentare il proprio servizio alla Smart Delivery di Microsoft, e The Last of Us Parte 2 sarà uno degli esempi portati sul palco digitale. Con l’aggiunta di questa versione dello Smart Delivery di Sony, verrà permesso quindi ai giocatori che possiedono già una copia dell’esclusiva su PlayStation 4 di ritrovarsi il gioco anche su PS5 senza dover riacquistare una seconda volta il titolo, con tutti i benefici che comporterà giocare alla nuova opera di Naughty Dog su hardware next gen.

Al momento però, Sony non ha ancora voluto dichiarare nulla di ufficiale e la possibilità che il prossimo 3 giugno avremo buone nuove su PlayStation 5 è ancora in forse; anche se ultimamente sempre più voci affidabili stanno puntando verso i primi giorni di maggio per un reveal della console di prossima generazione. Cosa ne pensate delle parole di Jeff Grubb? Credete che anche PS5 avrà la propria versione dello Smart Delivery?