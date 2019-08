The Last of Us 2: su PS5 sarà incredibile, Sony punta sul gioco secondo un rumor

The Last of Us 2 sarà un gioco D1 per PS5 e avrà una grafica incredibile sotto tutti i punti di vista: questo è quello che riporta un rumor.

The Last of Us 2 è una delle esclusive “finali” di PlayStation 4. Insieme a Death Stranding, in uscita a breve, e a Ghost of Tsushima, che invece pare lontano, l’opera di Naughty Dog è proprio ciò che serve per chiudere l’attuale generazione e passare alla prossima. E se invece il gioco fosse cross-gen? Un nuovo rumor proveniente da Reddit ci informa che The Last of Us 2 è stato pensato anche per PS5.

Non si tratterà inoltre di un porting all’acqua di rose, ma di un vero cavallo di battaglia per PS5, e non solo per il puro valore commerciale del titolo. The Last of Us 2 sarà molto più bello sulla nuova console giapponese, con una grafica migliorata, un sistema di illuminazione di maggiore qualità e sequenze filmate che non saranno distinguibili dal gameplay. Anche i volti saranno estremamente espressivi, con un numero di poligoni quattro volte superiore a quelli di Uncharted: L’eredità perduta, ultimo gioco di Naughty Dog. L’obbiettivo pare quello di realizzare una grafica talmente avanzata da farlo sembrare un film interattivo (in senso buono).

La fonte di questo rumor, TheTom8, afferma che i rumor provengono da una persona che afferma di aver contati interni a Sony e Naughty Dog: l’utente non ha quindi un diretto accesso agli sviluppatori e non può garantire di persona che sia tutto vero. Infine, afferma anche che il gioco uscirà comunque su PS4: abbastanza scontato, visto anche che Sony stessa ha già negato che The Last of Us 2 possa essere esclusiva PS5.

Come detto, sono solo voci di corridoio e non informazioni ufficiali, ma tutto sommato non sono nulla di incredibile. Non sarebbe strano se Sony avesse deciso di sfruttare uno dei giochi più attesi dal pubblico per spingere le vendite di PS5. Diteci, se così fosse, acquistereste la prossima console di Sony? Oppure avendo già PS4 preferite giocarlo lì?