The Last of Us 2: Rami Ismail ringrazia i giocatori per aver preso bene il rinvio del gioco

Sono bastate poche ora a far diventare realtà il rumor del rinvio di The Last of Us 2. Il titolo Naughty Dog è ora atteso per il 29 maggio 2020, ad annunciarne lo slittamento è stato lo stesso Neil Druckman, direttore creativo del gioco. Nonostante qualche fan abbia comunque avuto da ridire, in molti sotto il post dello sviluppatore hanno inviato messaggi di supporto, invitando lo studio di sviluppo a prendersi tutto il tempo che serve per rifinire il meglio possibile il loro gioco.

Lo sviluppatore indipendente Rami Ismail si è accorto di questa reazione pacifica da parte della maggior parte del pubblico, e ha deciso di pubblicare un post sul proprio profilo Twitter dove ha ringraziato i giocatori per il loro atteggiamento. Negli scorsi anni i rinvii venivano accolti in modo abbastanza feroce, ad oggi però sembra che l’atteggiamento stia cambiando, omplice forse anche la consapevolezza dell’esistenza dei problemi di crunch che spesso affliggono chi realizza i videogiochi.

2019 is lovely in that we just saw the delay of TLOU2 announced & the audience response is "good".

Folks might not realize how many developer lives this is going to make better in the next few years, as this understanding propagates through the industry.

It matters. Thank you.

— Rami Ismail (@tha_rami) October 24, 2019