The Last of Us 2: scomparso da Amazon il nuovo titolo di Naughty Dog

Mentre ci stiamo avvicinando pian piano alla data di uscita di The Last of us 2, in questi ultimi giorni Naughty Dog è entrata nel mirino di diversi giornalisti ed utenti a causa di quella che sembra essere la situazione di sviluppo all’interno del team californiano. Prima Kotaku ha rilasciato un articolo sul delicato tema del crunch, poi diverse testimonianze hanno inziato ad accusare la software house per il sistema di gestione del crunch durante lo sviluppo.

Mentre, ciò che abbiamo notato questa mattina ha qualcosa di misterioso, almeno per il momento; The Last of Us 2 non appare più su Amazon. La nuova, attesissima opera di Naughty Dog sembra essere scomparsa dal listino digitale del sito, e con essa è scomparsa anche la possibilità di prenotare il gioco per tutti coloro che non si erano ancora decisi di assicurarsi la propria copia con largo anticipo.

La situazione è alquanto misteriosa e al momento attuale non abbiamo ricevuto ancora nessuna dichiarazione a riguardo da parte di Naughty Dog o di Sony. Non possiamo dire quindi, se si tratta semplicemente di un errore da parte di Amazon o se dietro a questa sparizione ci sia qualcosa di cui non siamo ancora a conoscenza, come un nuovo rinvio dell’attesissima esclusiva per PlayStation 4.

Al momento The Last of Us 2 non risulta più pre acquistabile solamente su Amazon, mentre su altri siti, compreso il PlayStation Store il titolo è ancora disponibile. Vi ricordiamo che il secondo capitolo di The Last of Us uscirà il prossimo 29 maggio in esclusiva PlayStation 4. Cosa ne pensate di questa sparizione del titolo di Naughty Dog da Amazon? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.