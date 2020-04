The Last of Us 2: Sony si scaglia contro i leak

È indubbio che The Last of Us 2 sia il titolo più importante e atteso agli occhi dei tantissimi possessori di Playstation 4, un’epopea di larghissima portata che purtroppo, nel corso di questi ultimi giorni, è stata rimandata a data da destinarsi. Il tutto a causa di non meglio specificati problemi logistici che molto probabilmente sono da ricondurre al dilagare del coronavirus, il quale ha di fatto portato a drastici cambiamenti nel nostro stile di vita.

Indipendentemente dalle motivazioni, resta comunque il fatto che i fan non hanno preso nel migliore dei modi la notizia, a maggior ragione se si pensa che questa non è la prima volta che il titolo subisce ritardi. In molti hanno iniziato addirittura a temere che la produzione potrebbe slittare direttamente al prossimo anno, nonostante i ragazzi di Naughty Dog ci abbiano tenuto a precisare che il gioco sia oramai praticamente pronto e che il tempo restante verrà sfruttato per migliorare ancor di più l’esperienza nei suoi vari aspetti.

A rendere ancor più complicata la situazione ci ha però pensato l’inaspettato sopraggiungere di due video in-game dedicati alla gioco, importanti leak che hanno permesso agli utenti di visionare alcune porzioni dell’opera, tra chiacchierate a cavallo seguite dalla nostra Ellie intenta a suonare la chitarra, il tutto in quello che sembrerebbe essere un vero e proprio mini-game a tema. Come facilmente immaginabile Sony non ha preso la cosa nel migliore dei modi e in queste ultime ore si è infatti lanciata all’attacco per cancellare dai social i vari spezzoni di gameplay emersi, con i video originali che sono stati ovviamente rimossi, seppur in molti li abbiano già ricaricati.

Insomma, una situazione a dir poco problematica per Sony e Naughty Dog, un incidente di percorso di cui gli sviluppatori avrebbero potuto – e voluto – fare sicuramente a meno. Prima di salutarvi, vi ricordiamo infine che The Last of Us 2 verrà reso disponibile in esclusiva su Playstation 4.