Pur essendo un gioco decisamente ricco di contenuti, anche The Last of Us 2 ha dovuto scendere a compromessi. Come riportato in un video pubblicato su YouTube, infatti, il gioco di casa Naughty Dog presenta una serie di elementi che sono stati eliminati dalla versione finale, ma comunque presenti sui file delle varie versioni (digitali e fisiche) rilasciate a giugno del 2020.

ATTENZIONE: questo articolo contiene spoiler su The Last of Us 2. Proseguite nella lettura solamente se avete già giocato completato l’avventura di Naughty Dog.

La brutalità non sarà una scelta

A svelare il cut content subito da The Last of Us 2 ci hanno pensato lo YouTuber Speclizer, con l’aiuto di Angel-gbc. Nel filmato vengono evidenziati alcune scene eliminate, tra cui una caccia ad un cinghiale nella tenuta di Ellie e Dina verso la fine del gioco e una sessione di ballo interattivo, presumibilmente quello mostrato nel trailer del 2018. Non c’è ovviamente una ragione conosciuta per questo cut content, ma possiamo provare a fare un paio di ipotesi. La prima riguarda una natura tecnica, con Naughty Dog che potrebbe aver riscontrato delle difficoltà nell’inserirli correttamente. La seconda, invece, è da ricercarsi nel design. Non è da escludersi che i contenuti tagliati non fossero poi così interessanti per i giocatori.

Oltre a questi contenuti, il filmato ci mostra anche un prototipo di Jackson, il villaggio dove Ellie, Dina e Joel abitavano prima degli eventi che hanno portato la protagonista nel suo viaggio alla ricerca della vendetta. Chiaramente, essendo un prototipo vero e proprio, il villaggio manca di texture e di tantissimi altri elementi che l’hanno reso come lo conosciamo oggi. Potete dare uno sguardo al video poco più in basso.

Il cut content è una pratica decisamente comune nel mondo dei videogiochi, tanto che spesso sono gli sviluppatori che devono scendere a compromessi per svariati motivi. Oltre all’avventura di Naughty Dog, altri titoli di recente hanno subito lo stesso trattamento. Un esempio? Elden Ring, con FromSoftware che ha eliminato intere zone di gioco, quest e molto altro.