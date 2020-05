The Last of Us 2: nuovo trailer a breve, lo conferma Naughty Dog

Non sono stati giorni semplici per Naughty Dog e per The Last of Us 2, l’attesissimo survival horror destinato a chiudere la generazione (insieme a Ghost of Tsushima) in grande stile. Come ben sappiamo, infatti, un leak ha messo in circolazione molte informazioni importanti legate alla trama del gioco e, precedentemente, gli sviluppatori hanno dovuto rimandare (e non per la prima volta) il videogame, in questa occasione per problemi di distribuzione legati ai limiti imposti dall’emergenza sanitaria mondiale.

Per fortuna, ora arrivano buone notizie: non solo il gioco è in fase gold, come già sappiamo, ma domani sarà distribuito un nuovo trailer ufficiale. Il tutto è stato segnalato tramite la pagine Twitter di Naughty Dog: tutto quello che sappiamo, per ora, è che alle 16:00 di domani, ora italiana, potremo vedere qualcosa di nuovo.

The Last of Us 2 era previsto per il ventisei maggio, mentre ora è pianificato per il 19 giugno, costringendo così Ghost of Tsushima a slittare fino a luglio. L’attesa è ancora lunga, ma il nuovo trailer potrà lenire la nostra sofferenza e il nostro hype. La speranza di tutti è che questo secondo capitolo possa competere, se non superare ampiamente, il primo capitolo, ancora oggi uno dei giochi più venduti di Sony Interactive Entertainment (20 milioni di copie circa, considerando anche la remastered per PS4).

Non sappiamo se il video conterrà solo sequenze narrative, oppure se proporrà anche fasi di gameplay: diteci, voi cosa preferiste? Guarderete il filmato, oppure arrivati a questo punto preferite mantenere la massima sorpresa fino al D1?