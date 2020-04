The Last of Us 2: Troy Baker sostiene che la trama dividerà i fan

Non c’è stato nulla da fare, The Last of Us 2 è stato rinviato una seconda volta, ma in questo caso senza una data fissata. Purtroppo l’epidemia da COVID-19 sta mettendo in ginocchio tutti, ed anche il mondo videoludico ne fa parte. Sappiamo bene che la notizia era abbastanza nell’aria, ma rimane comunque una situazione davvero infernale. Stamattina vi abbiamo postato pure la dichiarazione ufficiale di Jason Schreier, editor di Kotaku, il quale ha ribadito che è probabile che altre software house seguano la decisione di Naughty Dog per i giochi che dovranno uscire prossimamente. Nonostante questo, il titolo dell’azienda americana continua a suscitare estremo interesse tra il pubblico, il quale non vede l’ora di poterci mettere le mani sopra.

Durante una intervista su Fandom, l’attore Troy Baker che impersona Joel, ha condiviso la sua opinione su The Last of Us 2 e sulla trama di gioco dichiarando che questa dividerà i fan. Ci saranno infatti diverse sorprese che potrebbero spiazzare gli appassionati, il che potrebbe incuriosire non poco i giocatori che hanno amato le avventure di Ellie e Joel in quanto anche il primo capitolo aveva dei momenti davvero riflessivi.

Quello di cui siamo fieri in The Last of Us 2 è l’aver continuato ad esplorare i vari strati di cui è composto Joel. Perfino io ho imparato qualcosa di nuovo su Joel e io sono il tizio che è entrato durante le audizioni di The Last of Us dicendo ‘Io conosco la verità su Joel’. All’inizio la sapevo, ma dopo The Last of Us 2 la so ancora di più. Voglio che le persone abbiano una mentalità aperta con questa storia e permettano a Joel e Ellie di raccontare la propria storia, non quella che le persone vogliano che sia raccontata…se la gente manterrà una mentalità aperta, credo che avranno un’esperienza completamente differente da chi ci andrà con una mentalità chiusa. Credo sia stato un anno fa quando Druckmann mi ha detto: ‘Vieni a casa mia, ti voglio spiegare la storia’ e dopo un’ora aveva terminato. All’inizio stavo prendendo appunti e dicevo ‘Si, tutto grandioso, mi assicurerò che…’ ma alla fine, ero in silenzio…come se mi trovassi ai piedi di un grandissimo narratore. Era una storia fantastica. Non so se le persone ameranno oppure odieranno questa storia, ma una cosa è certa, non avranno opinioni ambivalenti.”

Cosa ne pensate delle parole di Troy Baker sulla trama di The Last of Us 2? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato Naughty Dog ed alla sua nuova data di uscita.