The Last of Us 2: utenti delusi dall’ultimo video mostrato dagli sviluppatori

Naughty Dog non ha passato una buona settimana dovuta principalmente a testimonianze di ex membri del team, tentativi di boicottaggio ed accuse di crunch nei confronti di The Last of Us 2. Dopo tutto questo Neil Druckmann ha deciso di mandare diversi messaggi ringraziando gli sviluppatori per il lavoro che stanno svolgendo cercando di alleviare queste accuse. Nonostante sia passato diverso tempo dall’ultimo trailer dell’attesissimo titolo, gli sviluppatori hanno deciso di condividere uno spezzone di gameplay sul proprio profilo ufficiale Twitter.

La breve clip ci mostra Ellie, la nostra protagonista, alle prese in una sezione platform in cui scavalca e poi salta su una piattaforma. Nonostante si tratti di una sezione palesemente work in progress molti utenti sul web sono rimasti delusi da questo breve filmato, in particolare qualcuno sottolinea come la neve non sia affatto impressionante. Alcuni giocatori hanno lamentato come la verticalità, la scalata ed il salto siano meccaniche già viste ormai da diverso tempo nel gaming moderno e che questo non dimostra nulla di particolare ed innovativo a riguardo.

In The Last of Us Part II, Ellie is more agile in combat and when exploring the world, allowing us to introduce new verticality and discoverable areas to environments as you climb and jump over obstacles. pic.twitter.com/n9bwpXLB9q — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 17, 2020

Il posto può essere tradotto in questo modo: “In The Last of Us Part 2, Ellie è più agile nei combattimenti e nei suoi movimenti nell’esplorazione del mondo, permettendoci così di introdurre nuove verticalità e aree da scoprire nelle ambientazioni mentre salirete e salterete sugli ostacoli”. Ovviamente una clip può piacere come può non piacere, ma andare a discutere dopo aver visto un brevissimo filmato di gioco per di più in lavorazione non ci pare una scelta saggia. Aspettiamo quindi tutti assieme il rilascio ufficiale che ricordiamo essere programmato per il 29 maggio per trarre conclusioni più concrete.

