The Last of Us 2: in vendita quattro artwork dedicate al videogioco

Questi ultimi mesi sono stati decisamente pieni di emozioni forti per i fan di Sony. Tra release di rilievo come quella di Death Stranding e svariati annunci sulle opere First Party, la casa nipponica sicuramente è riuscita a “coccolare” il proprio pubblico. Tuttavia l’amaro in bocca è rimasto a tutti dopo le varie notizie legate al tanto atteso The Last of Us 2 che, dopo una prima conferma con l’uscita destinata a febbraio, è stato posticipato al mese di Maggio.

Proprio per questo motivo il gioco Naughty Dog sembra essere sparito dalla scena, lasciando un silenzio non indifferente tra i vari fan. Per riaccendere un pochino l’hype i creatori del titolo hanno deciso di collaborare con il sito Cook and Becker con l’intenzione di dare vita a qualcosa di particolare. Infatti il sito è rinomato per la creazione e la vendita di veri e propri artwork (o stampe di alta qualità) dedicati a svariati rami artistici (incluso quello videoludico).

We're thrilled to announce our partnership with @cookbeck to release a series of gallery-quality prints of concept art from The Last of Us Part II, available now in limited editions! See them here: https://t.co/Sm153IcVm2 pic.twitter.com/nuIPCrDrpU — Naughty Dog (@Naughty_Dog) November 21, 2019

Attraverso la pagina ufficiale Twitter di Naughty Dog siamo venuti a scoprire che Cook and Becker creerà 4 stampe di alta qualità dedicate al mondo di The Last of Us 2. Tutte le stampe avranno come protagonista la tanto amata Ellie che verrà rappresentata in situazioni diverse per ogni stampa. I vari artwork sono già disponibili per la vendita tra prezzi che partono da 100$ e si portano fino a 440$.

Quindi se siete interessati a decorare la propria stanza con queste stampe di ottima fattura e siete dei fan sfegatati di The Last of Us 2, allora questa collaborazione potrebbe risultare decisamente gradevole. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che The Last of Us 2 verrà rilasciato in esclusiva PS4 durante il prossimo 29 Maggio!