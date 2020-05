The Last of Us 2: nuove polemiche sulla violenza sugli animali, Naughty Dog risponde

The Last of Us 2, uno dei videogiochi più attesi di quest’anno sta vivendo un periodo di pre lancio molto turbolento. Dopo il secondo rimando a causa dei problemi di logistica dati dall’epidemia di Coronavirus, ora il gioco ha finalmente una nuova data di uscita fissata per il 19 giugno. Questa notizia ha fatto sicuramente molto piacere ai fan, che in queste ultime settimane hanno dovuto fare attenzione ai vari spoiler che infestano la rete.

Ora una nuova polemica è sfociata a causa di una riga di testo inserita sulla pagina di The Last of Us 2 sul sito di Gamestop. All’interno della sezione “perchè siamo eccitati riguardo The Last of Us Parte 2” si può leggere quanto segue: “Tra le meccaniche più significative vi è l’inclusione dei cani. Questi seguiranno le vostre tracce e vi attaccheranno una volta che verrete fiutati. Ellie si troverà in una lotta per la sopravvivenza e il gioco non vi imporrà aculn limite, eliminare i cani sarà consentito”.

So @naughty_dog didn't write or assist writing this. Don't appreciate out of context screenshot crops without mentioning the source. Folks, please google these things! This text came from an independent editorial post from a retailer. It's on their website. https://t.co/nh3nw1StOa — arne (@arnemeyer) May 7, 2020

Dopo che è nata una nuova polemica, Arne Meyer, il direttore delle comunicazioni di Naughty Dog, ha voluto prontamente esprimersi riguardo a ciò che si può trovare scritto sul sito di GameStop, affermando che: “Ciò che è stato scritto proviene da un post editoriare di un rivenditore. Naughty Dog non ha avuto a che fare in alcun modo con la stesura di quel testo”.

La risposta di Meyer è arrivata soprattutto per chiarire la situazione di Naughty Dog rispetto a molti dei post che stanno venendo pubblicati in rete ed estaroplati dal contesto reale. Per questo il direttore delle comunicazioni di Naughty Dog ha incentivato gli appasionati di controllare prima di tutto le fonti prima di riportare determinate affermazioni e ricollegarle con il team di The Last of Us 2. Cosa ne pensate delle ultime polemiche che si sono accese per il sequel di The Last of Us?