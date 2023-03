Ci siamo, qualche ora fa è andata in onda l’ultima puntata della serie TV di The Last of Us; lo show del momento che ha attirato le attenzioni di milioni di spettatori da tutto il globo. Questo fenomeno pop ha ovviamente riportato un grande focus sul franchise targato Naughty Dog, tanto che sempre più fan si stanno domandando quando uscirà The Last of Us 3, in attesa di ricevere le prime informazioni ufficiali sulla seconda stagione della serie TV.

Proprio a ridosso della messa in onda del season finale della prima stagione di The Last of Us, il co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha preso parte a una nuova intervista con la redazione di Kinda Funny. In questa occasione, Druckmann ha parlato sia della serie TV di The Last of Us, che di quello che accadrà in futuro all’interno di Naughty Dog, andando a citare anche un possibile The Last of Us 3.

Proprio a tal proposito, Druckmann ha esternato una dichiarazione che sta attirando parecchie attenzioni da parte dei fan del franchise, sottolineando come il team abbia bene in mente la direzione da prendere nel prossimo futuro. “So che i fan vogliono The Last of Us Part 3. Ne sento parlare tutto il tempo, ma quello che posso dire è che siamo già impegnati col nostro prossimo progetto, quindi la decisione è già stata presa. Non posso dire cosa sia, abbiamo preso in considerazione cose diverse e abbiamo scelto la cosa per cui eravamo più entusiasti”.

Il co-presidente di Naughty Dog non ha esplicitamente dichiarato quale sarà il nuovo progetto dello studio, se sarà davvero un terzo capitolo di The Last of Us o una nuova IP. Quel che è certo, è che uno dei prossimi titoli di Naughty Dog sarà il tanto atteso e chiacchierato progetto multiplayer ambientato nell’universo di The Last of Us.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.