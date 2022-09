Oggi, 26 settembre, Naughty Dog festeggia il The Last of Us Day. Si tratta di un’intera giornata dedicata a commemorare un momento storico nella narrazione del titolo. La ricorrenza è ormai storica per il team che la festeggia dal 2013. Inizialmente, questa giornata era conosciuta come Outbreak Day ma, dopo la pandemia, il nome è stato cambiato. In occasione dell’anniversario di quest’anno e del lancio del remake, gli sviluppatori hanno rilasciato dieci nuove gif animate che vi faranno certamente divertire.

La ricorrenza nasce per commemorare il giorno in cui, all’interno della lore di gioco, il virus si è diffuso a livello globale. Certo, sicuramente non si tratta di uno degli eventi più entusiasmanti da festeggiare ma, chi siamo noi per giudicare? Nel primo capitolo di The Last of Us, infatti, il punto critico dell’epidemia che porterà allo scenario post apocalittico che tutti noi conosciamo viene raggiunto proprio il 26 settembre. Da qui, poi, prendono il via tutte le vicende che rafforzeranno il legame tra Joel ed Ellie e che tutti i fan del titolo hanno amato.

Per quanto riguarda le gif, invece, la follia degli sviluppatori ha raggiunto un nuovo livello. Ognuna di queste dieci immagini animate, infatti, punta a ricreare i meme più amati all’interno di The Last of Us (trovate il remake su Amazon). Potete trovarle in blocco su Giphy. Tra le più divertenti, abbiamo la versione innevata del “criceto drammatico” e, senza dubbio, la parodia di Shining con Joel nei panni di Jack Torrance.

Secondo quanto riportato dalla stessa Naughty Dog, inoltre, gli sviluppatori hanno ormai l’usanza di ricreare i propri meme preferiti utilizzando il motore di gioco. Per questo motivo, infatti, i contenuti rilasciati in occasione del The Last of Us Day sono stati realizzati prima del lancio di TLOU Part I. Non avendo trovato spazio durante la campagna di marketing del gameplay, infatti, le gif sono state conservate fino a questo insolito anniversario. Non possiamo che augurarvi di farne buon uso.