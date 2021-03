The Last of Us e Uncharted nello stesso universo, per un easter egg

Fan di The Last of Us e Uncharted? Secondo un easter egg scovato in Uncharted 4 A Thief’s End, gli universi delle due saghe targate Naughty Dog sarebbero collegati tra loro. Di fatto, all’interno del quarto capitolo delle avventure di Nathan Drake, è possibile trovare un flacone di medicine proveniente dalla Weston’s Pharmacy. Si tratta di uno dei negozi presenti nel DLC del primo capitolo, Left Behind, ed inoltre faceva parte dei profili Twitter che Naughty Dog aveva creato appositamente per rendere credibile lo scoppio dell’infezione (cliccate qui per visionarlo).

La scoperta è stata condivisa su Reddit dall’utente ‘keinrichs547’, che ha pubblicato lo screenshot soprastante. Non è nuova la presenza di easter egg di questo tipo all’interno della saga di Nathan Drake: infatti, in Uncharted 3 è possibile trovare in un bar un giornale (intitolato ‘theoverseer’) riportante la notizia di alcuni scienziati al lavoro per comprendere ‘il fungo mortale’. Inoltre, nel primo The Last of Us è possibile visitare un bar in rovina molto simile a quello presente nel terzo Uncharted. Insomma, i due universi hanno dimostrato più volte di essere collegati tra loro; in qualche modo.

Le due saghe esclusive per PlayStation, sono tra le più apprezzate di sempre dai possessori di console Sony, con l’avventura di Ellie che ha addirittura superato, come gioco più premiato di sempre, l’amatissimo The Witcher III: Wild Hunt (ne abbiamo parlato in questa news).

Westons will be closed until further notice. — Weston's Pharmacy (@Westons_Pharm) September 26, 2013

Continua, invece, a lasciare l’amaro in bocca la scarsa reperibilità di PlayStation 5, con la console che ha fatto capolino in diversi store per lassi di tempo relativamente brevi. Ciononostante, vi invitiamo a tenere d’occhio i seguenti link Amazon per non perdervela in caso di eventuali restock. PS5 e PS5 Digital Edition. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti!