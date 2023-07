Quando The Last of Us è arrivato su PC lo scorso marzo era tutt’altro che esente da problemi: il gioco girava male su qualsiasi PC, anche di fascia, alta, e su Steam Deck era praticamente ingiocabile. Dopo mesi e una valanga di patch (11, per la precisione) sembra però che la situazione sia nettamente migliorata e che, alla fine, il gioco giri davvero anche sull’handled di Valve.

Come riportato da The Verge, il gioco non presentà più crash o glitch che lo “rompono”, il framerate è stabile e non scende praticamente mai sotto i 30 FPS, il tutto usando le impostazioni di default. Anche la sospensione e il ripristino permettono di mettere in pausa e riprendere il gioco senza problemi, a differenza di quanto accadeva in passato. La compilazione degli shader non richiede più un’ora di tempo e i controlli funzionano tutti; insomma, il gioco gira come dovrebbe.

Credit: The Verge

The Last of Us ha però ancora un problema su Steam Deck, e non di poco conto: la grafica. Sean Hollister di The Verge ritiene che sia peggiore su Steam Deck che su PS3, e guardando il video condiviso sul profilo Instagram della testata, il confronto è impietoso.

Come ogni gioco di fine generazione, nel 2013 The Last of Us su PS3 era un vero e proprio capolavoro; al contrario, per renderlo giocabile su Steam Deck Sony ha dovuto ridurre al minimo indispensabile praticamente qualsiasi elemento grafico, da riflessi e illuminazione dinamica a risoluzione, animazioni e texture.

Proprio le texture sono uno degli elementi peggiori e ad aggravare ulteriormente la situazione c’è il fatto che le relative opzioni sono bloccate, non possono essere modificate. Il gioco poi viene renderizzato a risoluzione 856×536 pixel e portato a 1280×800 grazie all’uso del FSR, mentre su PS3 girava nativamente in 1280×720 pixel.

Credit: The Verge

Ma alla fine, The Last of Us su Steam Deck è giocabile? Sì, e se vi piace la tipologia di titolo (o se lo avete già giocato in passato e volete semplicemente averlo in versione portatile), magari i problemi grafici non vi danno troppo fastidio. Ma se invece è la vostra prima esperienza con questo titolo perché non avete mai avuto modo di provarlo prima, o magari perché la serie TV ispirata al gioco vi ha incuriosito, allora vi consigliamo di recuperarlo su console o su un PC da gaming “vero”, in grado di farlo girare con una qualità grafica di tutto rispetto e che vi permetta di godervi la miglior esperienza possibile.