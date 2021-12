The Last of Us: il remake sembrerebbe essere sempre più vicino

Nel corso dell’ultimo anno si è molto parlato di un remake del primo The Last of Us. L’indiscrezione venne lanciata ad aprile, per bocca del solito Jason Schreier, che svelò alcuni piani di Sony (ma mai confermati ufficialmente). Ora, con la pubblicazione di un annuncio di lavoro, il remake del primo, storico capitolo della serie di casa Naughty Dog sembra davvero molto vicino.

Andiamo con ordine: stando a quanto venne riportato da Schreier, il remake di The Last of Us era inizialmente in sviluppo presso PlayStation Visual Arts, con Naughty Dog impegnata a controllare l’intera operazione. Ora sembra che i ruoli si siano invertiti, con il lead developer che è diventato lo studio di supporto. Ed è proprio lo studio che sarebbe passato in seconda a cercare un game designer in grado di implementare diverse feature di un gioco già esistente in un nuovo framework.

Di per sé la notizia non avrebbe valore, se non fosse che una simile abilità è richiesta proprio per i remake. L’annuncio di lavoro poi va avanti e rivela come nello studio sono interessi anche alla possibilità di migliorare i vari script per l’interazione. Tutto ciò porta a credere che in PlayStation Visual Arts siano alla ricerca di persone capaci ad adattare un gioco vecchio a sistemi moderni e considerando che lo studio venne associato proprio al remake di The Last of Us, qualcosa potrebbe effettivamente bollire in pentola.

Con Naughty Dog impegnata a regime sul loro prossimo gioco, che a quanto pare sarà un multiplayer standalone, non possiamo ancora avere certezze in merito all’arrivo di un remake di The Last of Us. Sicuramente però, combinando le voci di corridoio e questo nuovo annuncio di lavoro, qualcosa si sta muovendo. Se sarà poi una nuova edizione di un gioco comunque moderno come quello di Naughty Dog, ancora non possiamo dirlo con certezza.