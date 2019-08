The Last of Us: Joel è il cattivo, secondo Troy Baker

The Last of Us è un gioco molto amato, sopratutto per la sua coppia d'eroi: Joel ed Ellie. Ma Joel è veramente un eroe? Troy Baker dice di no.

The Last of Us 2 è certamente uno dei titoli PlayStation più attesi dai giocatori. I più recenti rumor vogliono il gioco al centro di un State of Play che dovrebbe andare in onda a novembre, ma si tratta per l’appunto solo di voci di corridoio: le informazioni ufficiali latitano e non sappiamo quando potremo scoprire qualcosa di nuovo. Nel frattempo, possiamo ripensare al primo capitolo ascoltando le parole di Troy Baker, interprete di Joel.

Recentemente, infatti, l’attore ha preso parte al Manchester Comic Con e ha parlato un po’ di Joel e del suo essere “buono” o “cattivo”. Baker ritiene che non è affatto semplice catalogare il personaggio. Vediamo le sue parole: “Dai per scontato che Joel sia l’eroe e che David [ndr, interpretato da Nolan North] sia il cattivo, ma… ognuno è l’eroe della propria storia. Credo fermamente che David ritenga di essere la migliore guida per la propria gente, e ritenga di essere l’eroe della propria storia.”

Ha continuato dicendo: “Per quanto riguarda Joel, non penso che questo ragionamento funzioni. Non credo che Joel si consideri un eroe. Se si dovesse posizionare in questa scala, Joel si considererebbe un cattivo, ed è per questo che può dire di essere stato da entrambi i lati. Può dire… ‘Sono solo un tizio che vuole tirare avanti. Non sono qui per salvare nessuno. Non sono qui per dare fastidio agli altri. Sto solo cercando di vivere giorno per giorno.'”

Non vogliamo fare alcuno spoiler, ma tutti coloro i quali hanno giocato al primo The Last of Us sanno bene che nelle fasi finali Joel si posiziona in una zona a dir poco grigia, se non del tutto nera. Non è propriamente un eroe e questo è parte del fascino suo e del gioco intero.

Ad oggi, inoltre, non abbiamo ancora avuto modo di vedere Joel nei trailer di The Last of Us 2, se non nel primissimo reveal che, come Naughty Dog ha svelato qualche tempo dopo, era solo un concept: quella sequenza non apparirà nel gioco. Nel trailer dell’E3 2018 un personaggio, parlando con Ellie, dice “il tuo vecchio”: questo sembra essere l’unico riferimento a Joel, che comunque non appare a schermo. Non è chiaro se Naughty Dog abbia deciso di dargli meno spazio nel prossimo capitolo, o se invece stia aspettando il momento migliore per mostrarcelo. Voi cosa ne pensate?