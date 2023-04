Gli ultimi mesi sono stati molto entusiasmanti per i fan del franchise di The Last of Us. Oltre al ritorno del primo iconico gioco, uscito in una riedizione per PS5 e PC con grafica e modelli dei personaggi rivisti, la famosa IP di Sony e Naughty Dog ha valicato i confini del videogioco, raggiungendo il piccolo schermo con una serie TV apprezzatissima. Ora, però, un gruppo di modder ha sorpreso tutti, pubblicando un impressionante video di una mod che trasforma il primo capitolo della serie videoludica in un FPS.

La mod in questione sta venendo realizzata dai ragazzi del canale YouTube Voyagers Revenge, già autori di una serie di video che mettono in mostra le loro qualità di modder e di giocatori. Nel caso di questo particolare esperimento fatto con il primo The Last of Us, ci permette di vedere come cambia il gioco di successo targato Naughty Dog portando la prospettiva dalla classica terza persona originale, ad una prospettiva in prima persona.

Il video che mette in mostra questa mod è ricco di situazioni e momenti di gioco diversi, così da sottolineare sia la qualità del lavoro del team, che la grande differenza tra il The Last of Us originale e questa versione FPS. Ovviamente, essendo un gioco con un ritmo variegato, con tante sparatorie ma anche tante sezioni d’esplorazione, la mod rende il popolare titolo un FPS non estremamente frenetico, ma alquanto ragionato e con delle animazioni superlative.

The very talented @VoyagersRevenge has created a First Person Mod for The Last of Us on PC. It looks insane pic.twitter.com/jiz03L1KfE — Naughty Dog Central (@NaughtyNDC) April 15, 2023

Al momento la mod esiste solamente in formato dimostrativo, e non è chiaro se il team di modder ha intenzione di rilasciarla al pubblico o meno. Quel che è certo, è che se arriveranno nuovi aggiornamenti sulla mod in questione, questi li avremo tramite la loro pagina Patreon.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.