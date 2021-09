The Last of Us: Naughty Dog annuncia novità in arrivo, ecco quando

Con The Last of Us Parte 2 che ha compiuto già un anno, gli appassionati delle produzioni Naughty Dog si cominciano a chiedere quale sarà il futuro della talentuosa software house californiana e se assisteremo a breve ad un annuncio di qualche sorta.

A darci un segnale sui prossimi annunci legati al brand di The Last of Us è proprio la stessa Naughty Dog, con la compagnia che ha annunciato che durante il The Last of Us Day verranno fatti diversi annunci, alcuni di essi legati a nuovi contenuti.

L’appuntamento è atteso tra pochi giorni, più precisamente il prossimo 26 settembre, quando il TLOU Day prenderà il via a partire dalle ore 18:00, orario italiano.

Chissà se sarà il momento giusto per vedere il tanto chiacchierato multiplayer stand alone del secondo capitolo, o se, come alcuni sperano, possano esserci delle sorprese inaspettate.