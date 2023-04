L’arrivo del primo The Last of Us su PC ha smosso l’entusiasmo di molti appassionati, i quali non vedevano l’ora di poter mettere le mani su uno dei videogiochi più amati su ecosistema PlayStation. Purtroppo per i giocatori PC, però, questa nuova versione del grande classico di Naughty Dog ha mostrato il fianco su parecchi elementi, e queste criticità sono emerse fuori fin dal giorno di lancio del gioco.

Tra glitch e un ottimizzazione non proprio di alto livello, molti giocatori si sono trovati con un gioco difficile da godere al 100%. Naughty Dog si è subito accorta dei grossi problemi sofferti dalla versione PC di The Last of Us, col team che si è subito messo al lavoro per risolvere quanto più velocemente possibile almeno le criticità più gravi. Ora, dopo qualche mese dal lancio, una nuova patch andrà a sistemare molti dei problemi che affliggevano ancora il gioco.

Si tratta della settima patch correttiva per la versione PC di The Last of Us, e stando a quanto ha dichiarato Naughty Dog, l’ultimo aggiornamento include una serie di migliorie che andranno a lavorare sulle ottimizzazioni di CPU e GPU. Ma non ci si ferma qui, dato che la patch aggiungerà una fedeltà delle texture più elevata e tutta una serie di miglioramenti della risoluzione su impostazioni di gioco basse e medie, correzioni di crash e altro altro ancora.

Questa volta Naughty Dog ha rilasciato un aggiornamento migliorativo bello corposo, e che sarà in grado di sistemare molti dei problemi che persistevano nella versione PC del gioco. Per scoprire tutte le migliorie apportate da questa patch, vi consigliamo di dare un’occhiata alle patch notes ufficiali che potete consultare a questo indirizzo.

