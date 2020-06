The Last of Us Part 2 farà segnare il miglior lancio di sempre per PlayStation?

Dopo giorni, mesi e anni di attesa, nonché diversi rinvii, manca davvero pochissimo e finalmente avremo fra le mani The Last of Us Part 2 Le gigantesche aspettative e l’entusiasmo che provano tutti i videogiocatori che hanno pazientemente aspettato, ora è alle stelle e questo già basta per pensare che il gioco sarà sicuramente un grandissimo successo al livello di vendite.

E non è finita qui. Considerando i dati ricavati dal numero dei pre-order effettuati fino ad oggi, sembra che ci siano tutti i presupposti affinché The Last of Us Part 2 diventi ufficialmente il gioco con il miglior lancio, fra tutte le esclusive della storia PlayStation. Questo dimostra quanto la voglia di giocare questo titolo sia enorme, ma non solo.

Come si evince dai dati disponibili al momento, The Last of Us Part 2 ha già superato il numero di pre-ordini di God of War limitatamente al territorio brasiliano e ce lo conferma Benji-Sales sul suo profilo Twitter. Inoltre, Jim Ryan, Presidente e CEO di Sony, invece, ci informa che in Europa il numero di preordini che nel 2018 aveva raggiunto Marvel’s Spider-Man risulta già inferiore a quello che al momento ha registrato The Lost of Us Part 2. In questo momento, dunque, il gioiellino di Naughty Dog avrebbe già superato il numero di pre-ordini che al tempo riguardavano God of War e Marvel’s Spiderman, dato impressionante, se consideriamo che non solo hanno venduto milioni di copie in tutto il mondo, ma sono anche i due giochi di maggior successo per la console di casa Sony.

Questi dati sono ancora più incredibili, se pensiamo ai numerosi leak e al dramma legato agli spoiler che nelle scorse settimane hanno colpito pesantemente il gioco ed il suo lancio. E nonostante se ne sia parlato ampiamente sul web, i dati parlano chiaro. A quanto pare, l’hype dei fan della perla di Naughty Dog è elevatissimo. Senza contare che c’è un solo modo per scoprire come proseguirà realmente la storia e quale sarà il destino di Elly e Joel: giocarlo!