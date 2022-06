Naughty Dog ha confermato che, a partire dalla primavera del 2022, The Last of Us Part 2 ha venduto oltre 10 milioni di copie. Il raggiungimento dell’obiettivo è stato annunciato nell’articolo “The Growing Future of The Last of Us” su PlayStation.Blog. Nello stesso articolo, inoltre, troviamo ulteriori dettagli sul remake di TLOU Part 1, il gioco multiplayer standalone ambientato nel suo universo, e la serie prodotta da HBO.

The Last of Us Part 2 è stato rilasciato il 19 giugno 2020 ed è diventata rapidamente l’esclusiva PS4 più venduta all’epoca vendendo oltre quattro milioni di copie nei primi tre giorni. Da allora, il titolo sviluppato da Naughty Dog ha ricevuto un aggiornamento delle prestazioni esclusivo per PS5 che ha portato il già impressionante gioco a 60 fotogrammi al secondo.

In maniera analoga, a partire dal 2 settembre, i fan potranno sperimentare l’originale The Last of Us in una veste rivisitata grazie al remake in arrivo. Quest’ultimo promette una nuova IA dei nemici basata sul secondo capitolo della serie, prestazioni a 60 FPS e nuove opzioni di combattimento. Per quanto riguarda il futuro della serie, Naughty Dog ha confermato nell’aprile 2021 di aver scritto una trama per un ulteriore terzo capitolo di TLOU. Tuttavia, da quel momento non ci sono stati ulteriori aggiornamenti su questo progetto.

Infine, il già citato gioco multiplayer di The Last of Us dovrebbe aiutare con l’attesa del prossimo capitolo. Come affermato durante il Summer Game Fest, infatti, il titolo è destinato a essere più grande di ogni single player sviluppato dallo studio. Ci sarà anche una storia nel gioco con un nuovo cast di personaggi che sembra, almeno in parte, ambientarsi a San Francisco. I fan avranno presto anche la serie HBO che sarà distribuita a breve. Inoltre, Troy Baker e Ashley Johnson faranno parte del cast della serie per un ruolo che andrà oltre quello del semplice cameo.