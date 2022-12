Che si tratti di Clicker, infetti o altri esseri umani, The Last of Us Part 2 è sicuramente ricco di tensione e momenti nei quali i giocatori stringono le mani sul pad e si muovono con cura. Tuttavia, sembra che tra tutti gli orrori previsti da Naughty Dog per il loro amato post apocalittico, stia emergendo un misterioso bug che aggiunge una buona dose di paura aggiuntiva.

In una sezione di gioco dal livello di tensione piuttosto alto, infatti, alcuni giocatori hanno notato la presenza di un misterioso volatile bianco che attraversa lo schermo per sparire nel nulla. Questa scena spettrale è stata segnalata di recente da un utente Reddit noto come u/GoldieLocks1643. La testimonianza, tuttavia, è riportata anche in alcuni video su YouTube o sulla Wiki di The Last of Us Part 2. La presenza di queste diverse fonti ci porta ad escludere l’ipotesi che si tratti di una mod e considerare, invece, la possibilità che l’uccello spettrale appaia a causa di un bug grafico piuttosto raro.

La scena in cui avviene questo episodio è ricca di tensione e piuttosto concitata ed è dunque possibile che molti giocatori non si siano accorti della presenza del volatile. Mentre Ellie si trova ad un banco da lavoro all’interno di un edificio, infatti, viene aggredita alle spalle da un gruppo di nemici umani. Dopo essere sopravvissuta all’aggressione, tuttavia, la ragazza rimane all’interno dell’edificio circondata da cadaveri. A questo punto, come vediamo nel video, la sagoma di un volatile bianco si solleva dal corpo per sparire velocemente all’interno della parete.

In definitiva, come detto in precedenza, la spiegazione più logica è che si tratti semplicemente di un bug sfuggito a Naughty Dog durante lo sviluppo di The Last of Us Part 2 (che potete acquistare su Amazon). Probabilmente, l’effetto a cui assistiamo in questa scena era originariamente previsto per manifestarsi nel cielo, ad arricchire i dettagli dell’ambientazione esterna di gioco. Tuttavia, per qualche errore sconosciuto, il volatile appare ad alcuni giocatori all’interno di questo edificio. In attesa del terzo capitolo, potrebbe valere la pena di rigiocare al capolavoro di Naughty Dog in cerca di questo errore.