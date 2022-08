Mancano ormai pochissimi giorni all’uscita ufficiale di The Last of Us: Part I. Come abbiamo avuto modo di constatare, questo remake promette moltissime aggiunte nell’iconico titolo di Naughty Dog. Proprio oggi, gli sviluppatori hanno diffuso un nuovo gameplay dalla durata di sette minuti che mostra molte delle novità di cui si è discusso fino ad ora.

Il gameplay mostrato ha luogo nella parte di gioco ambientata alla città di Bill. Joel ed Ellie si trovano a fuggire, in compagnia dello stesso Bill, da orde di nemici per le strade della città e poi all’interno di una scuola. I miglioramenti grafici sono lampanti, basti pensare ai riflessi nelle pozzanghere, ma non sono i soli a mostrarsi nel video. Di recente, infatti, si è discusso di una nuova modalità a 120fps per The Last of Us: Part I che possiamo vedere proprio all’interno del filmato.

Sotto l’aspetto del gameplay, invece, non sembrano esserci particolari novità. Le scene di combattimento mostrate fanno vedere le classiche meccaniche di TLOU con molti strumenti utilizzati e vari modi per sconfiggere i nemici. Tra le classiche bombe e gli strumenti combinati per il corpo a corpo, possiamo anche ammirare Joel che calpesta gli infetti per eliminarli in modo spettacolare.

Una componente che manca in questo gameplay di The Last of Us: Part I è, invece, la modalità ascolto. Chi ha realizzato il gameplay, infatti, non ne fa uso per tutti i sette minuti del video. Tuttavia, sappiamo per certo che questa feature sarà ancora disponibile nel gioco e sarà rivisitata nell’ottica delle impostazioni di accessibilità previste da Naughty Dog. Il titolo sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2022 e potrebbe, in futuro, arrivare anche su PC. Inoltre, una delle edizioni limitate del gioco, la Firefly Edition, sta ricevendo nuovi rifornimenti e potrebbe addirittura arrivare sul mercato europeo.