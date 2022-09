The Last of Us: Part I è finalmente disponibile sul mercato e, nonostante il titolo originale risalga ormai a due generazioni di console fa, l’interesse per il capolavoro di Naughty Dog non sembra diminuito. Abbiamo visto moltissimi video confronto che dimostrano come il comparto grafico di questo remake sia nettamente superiore non solo alla versione per PS3 ma anche alla remastered uscita con la PlayStation 4. Adesso, tuttavia, possiamo toccare con le nostre mani i miglioramenti e i giocatori iniziano a notare i piccoli dettagli inseriti dal team. Uno di questi svela parecchie informazioni anagrafiche su Joel.

Sappiamo già alcune informazioni relative a Joel, come il giorno del suo compleanno (26 settembre), tuttavia, Naughty Dog non ha mai diffuso altri dettagli come l’effettiva età del suo personaggio o il luogo di nascita. Come scoperto da Chopperz19 su Reddit, invece, The Last of Us: Part I ci fornisce tutte queste informazioni grazie ai suoi dettagli grafici superiori.

All’inizio del gioco, infatti, Joel e Tess devono identificarsi con le guardie del FEDRA. Per farlo, i due consegnano i propri documenti ai soldati che, dopo averli esaminati, li lasciano passare. Fino ad ora, l’ID di Joel è sempre stato sfocato e incomprensibile. Tuttavia, se in The Last of Us: Part I attiviamo la modalità fotografica durante il passaggio di questo documento, i dati al suo interno saranno nitidi e perfettamente leggibili. In questo modo, infatti, apprendiamo che Joel è nato il 26 settembre 1981. Considerando che il primo capitolo è ambientato nel 2033, possiamo dedurre dunque che Joel ha esattamente 52 anni.

Inoltre, dal momento che tra il primo e il secondo TLOU passano 5 anni, sappiamo anche che Joel ha 57 anni durante gli eventi del secondo capitolo. L’ID FEDRA, infine, conferma anche che Joel è nato ad Arlington, in Texas. Nonostante alcuni problemi nelle edizioni limitate, The Last of Us: Part I sembra ancora in grande spolvero.