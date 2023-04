Iron Galaxy e Naughty Dog hanno appena rilasciato una patch da 14 GB per The Last of Us Parte I che punta a migliorare ancora sensibilmente il gioco e ridurre i problemi da cui è afflitto. Vi ricordiamo che il titolo soffriva di carichi inspiegabili su GPU e CPU, crash, mancata ottimizzazione su Steam Deck (rimossa post lancio) e compilazione degli shader piuttosto lunga.

La patch 1.0.2.0 dovrebbe aver sistemato i seguenti problemi:

Corretto un arresto anomalo che potrebbe verificarsi quando si passa rapidamente da una miniatura all’altra della pelle del personaggio.

Corretto un arresto anomalo che potrebbe verificarsi con la versione 1.0.1.6 durante il caricamento degli shader al primo avvio del gioco.

Corretto un arresto anomalo noto che si verificava in modo casuale durante il gioco

Aggiornato lo streaming delle texture per ridurre l’utilizzo della CPU

Corretto un problema per cui gli stick analogici dei controller DualSense e Xbox One non rispondevano.

Corretto un problema che causava la riproduzione di SFX estranei sia nel menu principale che in quello delle “Opzioni” del gioco.

Corretto un problema a causa del quale la nitidezza dell’impostazione Profondità di campo (Opzioni > Grafica > Impostazioni post-effetti > Profondità dicampo) poteva cambiare in base alle impostazioni della Scala di rendering (Opzioni > Schermo > Scala risoluzione > Scala di rendering).

Aggiornata l’interfaccia utente delle impostazioni grafiche (Opzioni > Grafica) per visualizzare con precisione l’utilizzo della VRAM.

Corretto un problema per cui l’impostazione Qualità texture ambienti (Opzioni > Grafica > Impostazioni texture > Qualità texture ambienti) non visualizzava l’uso corretto della VRAM.

Corretto un problema per cui il pop-up per abilitare la diagnostica dopo un crash non appariv

È stato risolto un problema per cui alcuni artefatti e le texture delle skin delle armi potevano non essere renderizzati correttamente.

Corretto un problema di mancata visualizzazione dell’interfaccia utente del tutorial

Corretto un problema per cui lo scorrimento della rotella del mouse nei menu con opzioni a discesa poteva accelerare più di quanto previsto

Aumentato il caricamento attivo per ridurre i tempi di caricamento durante la progressione del gioco

Corretto un problema per cui l’orientamento della telecamera poteva deformarsi in base alla posizione del cursore dopo l’uscita dal menu Pausa

[Modalità foto] Corretto un problema per cui la telecamera non ruotava mentre si trovava nella scheda Illuminazione.

[Zona di quarantena] Corretto un problema per cui il giocatore e i personaggi amici possono apparire improvvisamente bagnati durante il gioco.

[Zona di quarantena, Left Behind] Corretto un problema per cui l’illuminazione e le texture potevano sfarfallare durante il gioco.

[Periferia] Corretto un vuoto nella geometria visibile durante il gioco.

[Periferia] Corretto un problema per cui le animazioni potevano non caricarsi durante il gioco.

[Periferia] Ripristinati gli effetti di rottura dei vetri e di scuotimento dell’auto nel filmato di gioco del cecchino.

[Diga di Tommy] Corretto un problema per cui le animazioni dei cavalli non si caricavano durante il filmato di gioco.

[Deposito degli autobus] Corretto un problema per cui gli effetti dell’acqua potevano apparire increspati durante il gioco.

[The Firefly Lab] Corretto un problema di LOD per cui gli elmi dei PNG nemici potevano scomparire o apparire corrotti

Left Behind Standalone

Corretto un problema per cui i colpi della pistola ad acqua sembravano colpire Riley ma non venivano registrati quando si utilizzava il rallentatore con il V-Sync disattivato.

Corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi mentre si seguiva Riley nel centro commerciale

Migliorato il livello di dettaglio nel negozio di Halloween

Corretto un arresto anomalo che poteva verificarsi quando si attivava la conversazione opzionale presso il poster di Affordable Getaways

Corretto un problema per cui le texture degli elementi narrativi apparivano di bassa qualità in una cutscene

Aggiornato lo schema di controllo dell’ESDF nel minigioco arcade in modo da utilizzare “G” come tasto alt per adattarsi meglio all’input di punzonatura del gioco.

Accessibilità

Corretto un problema per cui la lente d’ingrandimento dello schermo potrebbe non funzionare.

Corretto un problema per cui l’icona direzionale dell’Assistenza alla navigazione

Corretto un problema per cui l’icona direzionale dell’assistenza alla navigazione poteva essere tagliata attraverso il modello del personaggio del giocatore.

Localizzazione

[INGLESE, UNGHERESE] Modificata la lingua utilizzata quando si fa riferimento ai grilletti adattivi e al touch pad del controller DualSense.

[THAI, LATAM SPAGNOLO, COREANO] Corrette le traduzioni nei menu.

[THAI, LATAM SPAGNOLO, COREANO] Corrette le traduzioni nei menu. [SVEZIA] Aggiunto il text-to-speech mancante nei menu

[Corretta la lingua della finestra di crash]

AMD

Corretto un problema che comportava l’applicazione di valori predefiniti errati per le impostazioni grafiche alle GPU AMD RX 5700 e RX 6600.

Ponte di vapore

Ponte di vapore Corretto un problema per cui la cache di PSO poteva bloccarsi al 50% di completamento

Corretto un problema per cui collegando un controller DualSense durante la visualizzazione di scene tagliate dal menu Cinematics si rischiava di forzare il giocatore a entrare in gioco

Modificata l’interfaccia utente per mostrare i controlli dello Steam Deck nel menu della lente d’ingrandimento dello schermo.

Regolato il posizionamento degli elementi dell’HUD delle armi e della salute.

Versione Epic Games Store

Corretto un problema per cui il risultato “Chi è un bravo ragazzo?” non si sbloccava nonostante il giocatore avesse soddisfatto i requisiti.

Corretto un problema per cui il cielo poteva vedersi nero

Avete provato la nuova patch? I problemi vi risultano sistemati del tutto? Fatecelo sapere nei commenti.