Nella giornata di ieri, Naughty Dog ha ufficializzato The Last of Us Part 1 per PS5 e PC. L’annuncio è arrivato solo in chiusura del Kick Off della Summer Game Fest, ma già un paio d’ore prima dell’evento il PlayStation Direct (negozio ufficiale di Sony) aveva svelato i piani del team di sviluppo, con un leak che ha inesorabilmente rovinato la chiusura della conferenza. Ad aggiungere dispiacere a quello che nelle intenzioni di Sony e degli sviluppatori doveva essere un bel regalo ai fan ci ha pensato l’annuncio dei bonus della Firefly Edition, che in tanti ritengono scorretta.

The Last of Us... Remastered

Partiamo dall’inizio: l’annuncio di The Last of Us Part 1 per PS5 non ha soddisfatto i fan. Tante le critiche soprattutto al prezzo di lancio, fissato a 69 Dollari per l’edizione base e 99 Dollari per quella più costosa, chiamata Firefly Edition. I giocatori però hanno anche avuto da ridire sui bonus di quest’ultima versione. Già, perché prenotato la Firefly Edition, il gioco diventa inesorabilmente più facile, con una serie di bonus in game (e non solo) che andrebbero, a detta degli utenti, a snaturare l’esperienza.

L’edizione speciale (disponibile in versione fisica solo negli Stati Uniti d’America) include una steelbook e i quattro fumetti ispirati al gioco. Per quanto riguarda i bonus digitali troviamo una serie di elementi che semplificano tantissimo il gioco, mettendo a disposizione del giocatore alcune skill come l’incremento più rapido della salute, la ricarica più veloce per le armi e la Speedrun Mode ben prima di sbloccarle in-game. La Digital Deluxe Edition, poi, fa ancora di peggio: con il pre-order è garantito il ricevimento di alcuni bonus aggiuntivi e alcune parti di armi per il crafting.

The Last of Us Part 1 per PS5 sarà disponibile a partire dal 2 settembre 2023. Il gioco arriverà anche su PC, ma la data di uscita per le versioni Steam ed Epic Games Store non è ancora stata annunciata.