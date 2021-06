The Last of Us prende vita su Game Boy in questo demake

La community sta dimostrando di essere capace di supportare i propri giochi preferiti in tantissimi modi differenti in questi anni. Di sicuro, una delle pratiche più curiose e affascinanti riguardano i demake. al contrario di un remake, il demake tende a mostrare come sarebbe un determinato titolo recente se fosse uscito su console del passato. Per esempio: un fan di The Last of Us ha ricreato di recente una versione del primo amatissimo titolo Naughty Dog in versione Game Boy.

E no, non parliamo di uno degli ultimi modelli di Game Boy rilasciati, ma proprio del primo in assoluto: il leggendario mattone grigio. Come possiamo vedere dal video postato su Reddit dall’utente conosciuto con il nickname ‘digimeng’, la versione Game Boy di The Last of Us è solo uno dei demake presenti nel breve filmato. Tra gli altri giochi, visibili in una lista simile alle cartucce 99 giochi in uno, presenziano grandi titoli come GTA V, The Witcher 3, Fallout New Vegas e addirittura il recente Cyberpunk 2077.

Nel video però abbiamo l’occasione di dare uno sguardo più ravvicinato solamente a The Last of Us, con l’esclusiva PlayStation sviluppata da Naughty Dog che si mostra per come sarebbe apparso se fosse uscito a inizio anni ’90 su un Game Boy classico. Il risultato è decisamente affascinante, con una brevissima fase di gameplay che ci mostra Joel ed Ellie molto più pixellati di quanto ce li ricordavamo.

Questo tipo di creazioni fan-made risultano sempre molto curiose, e ci permettono di vivere dei veri e propri momenti what if videoludici che ci permettono di vedere grandi titoli recenti da una prospettiva diversa e decisamente retrò.