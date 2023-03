Sempre più grandi titoli PlayStation stanno arrivando anche su PC, permettendo così ad un pubblico ancora più vasto di godere di esperienze di altissimo livello. Giusto poche ore fa è toccato alla recente riedizione The Last of us Parte 1, uscita su console PlayStation 5 lo scorso settembre e ora disponibile anche per i giocatori PC. Il lancio di questo titolo, però, non sta andando come in molti speravano, dato che il gioco al momento è sommerso di recensioni negative su Steam che ne lamentano delle gravi criticità.

Sono bastate pochissime ore alla versione PC di The Last of Us Part 1 di mostrare il fianco a diverse problematiche, e i primi ad accorgersene sono stati proprio i videogiocatori. Su Steam, al momento in cui scriviamo questo articolo, il gioco ha solamente un 32% di recensioni positive, mentre tutte le altre puntano a far emergere tutto quello che non sta funzionando per niente in questo attesissimo porting da console a PC.

Uno dei punti in comune delle recensioni negative punta sulla pessima ottimizzazione del gioco su PC, ma c’è anche chi sottolinea come lo spostamento della telecamera usando il mouse funzioni male e a scatti. C’è anche chi ha posto l’attenzione su un problema alquanto grave come i crash. Secondo l’esperienza di questi giocatori, il gioco ad oggi soffrirebbe di tremendi crash che riportano spesso il giocatore al proprio desktop del PC.

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported. We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Naughty Dog ha già comunicato di aver sentito forte e chiaro il grido dei giocatori, e lo studio californiano ha già dichiarato che un team di sviluppatori si è messo al lavoro per investigare e risolvere tutte le problematiche segnalate in queste ore. La software house, infine, promette di aggiornare i giocatori non appena sarà pronta una patch correttiva per la versione PC di The Last of Us Part 1.

