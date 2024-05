MENO di 10€ per The Last Of Us Remastered! Da non perdere

Se siete in cerca di un'avventura emozionante da aggiungere alla vostra collezione nell'attesa che esca Assassin's Creed Shadows, non perdetevi l'offerta su Amazon per la versione PS4 di The Last Of Us Remastered. Attualmente, potete acquistare questa edizione a soli 9,90€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo precedente di 11,99€. Non perdete l'opportunità di vivere o rivivere questa storia avvincente a un prezzo eccezionale!

The Last Of Us Remastered, chi dovrebbe acquistarlo?

Raccomandato soprattutto a chi non ha ancora vissuto la celebre storia di Joel ed Ellie, questa versione per PlayStation 4 offre una grafica migliorata a 1080p e 60 fps, garantendo un'esperienza visiva impeccabile. The Last Of Us Remastered (leggete la nostra recensione completa) è un must per tutti gli amanti dei videogiochi in cerca di un'avventura coinvolgente e intensa.

Questo titolo è la scelta perfetta per chi desidera esplorare storie emotivamente coinvolgenti e sopravvivere in un mondo post-apocalittico realistico, il tutto arricchito da un gameplay strategico e combattimenti intensi. Inoltre, il pacchetto include il DLC "Left Behind", un prequel che approfondisce i personaggi e la loro storia, nonché "Territori abbandonati" e il bundle "Realismo", che arricchiscono l'esperienza con nuove mappe e modalità di gioco.

Con una rimasterizzazione di alta qualità, contenuti aggiuntivi significativi e un prezzo ridotto, è il momento ideale per immergersi in questa epica e coinvolgente avventura sulla PS4. Disponibile ora a soli 9,99€, The Last Of Us Remastered rappresenta un'offerta imperdibile per gli appassionati di giochi d'avventura e narrativa.

