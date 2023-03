A pochi giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata della serie TV di The Last of Us, Sony ha finalmente annunciato un importante aggiornamento riguardo alla versione PC del remake del primo iconico capitolo videoludico. Il gioco è stato rivisto e curato direttamente da Naughty Dog, e dopo essere stato rilasciato esclusivamente su PlayStation 5, questo popolare rifacimento sta per arrivare anche su PC. Ma prima di poter mettere le mani sul gioco, scopriamo i requisiti PC ufficiali.

L’annuncio è arrivato direttamente da Sony con un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, dove possiamo scoprire che questa imminente versione PC di The Last of Us Parte 1 è stata confezionata inserendo tutta una serie di caratteristiche tecniche di alto livello per i giocatori PC. Il gioco godrà del supporto di tecnologie come: AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS Super Resolution, VSync e diverse opzioni di frame rate, oltre a una serie di funzionalità pensate appositamente per la versione PC del titolo come la qualità variabile delle texture, delle ombre, dei riflessi, dell’occlusione ambientale.

La versione PC di The Last of Us Parte 1, inoltre, avrà il pieno supporto per i monitor ultrawide con proporzioni 21:9 Ultrawide e 32:9 Super Ultrawide; ma non ci si ferma qui. È stato ufficializzato anche che il gioco supporterà sial pad DualShock 4 di PS4, che il nuovo e rivoluzionario pad DualSense di PS5 tramite una connessione cablata, in modo tale che i giocatori possano sentire sulla propria pelle ogni passo dell’avventura di Joel ed Ellie grazie al feedback aptico e agli effetti dinamici del grilletto.

Vediamo di seguito i requisiti annunciati da Sony per la versione PC di The Last of Us Parte 1:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 Version 1909 or Newer

Windows 10 Version 1909 or Newer Processore: AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 1500X, Intel Core i7-4770K Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon 470 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB)

AMD Radeon 470 (4 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), NVIDIA GeForce 1050 Ti (4 GB) Memoria: 100 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10 Version 1909 or Newer

Windows 10 Version 1909 or Newer Processore: AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel Core i7-4770K Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB)

AMD Radeon RX 5800 XT (8 GB), AMD Radeon RX 6600 XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 3060 (8 GB) Memoria: 100 GB di spazio disponibile

