The Last of Us, tributo all’opera da un artista della Disney Pixar

È stata pubblicata su Twitter da un'artista Disney Pixar, un'emozionante disegno che cattura un momento molto toccante del primo The Last of Us.

The Last of Us, uscito più di sei anni fa, è rimasto nel cuore di moltissimi giocatori. Grazie alla sua avvincente ed emozionante narrazione, è diventato presto una pietra miliare del genere e sul web, l’opera ha continuato ad essere una fonte d’ispirazione per la creazione di diverse fan art.

Ciò è dovuto dal particolare rapporto instaurato nel gioco dai due protagonisti Joel ed Ellie e anche le fan art, catturano questo forte legame. Nella giornata di ieri è stata pubblicata su Twitter da un’artista Disney Pixar, un’emozionante disegno che cattura un momento molto toccante dell’opera rappresentando in questo modo, il forte legame padre-figlia presente tra i protagonisti del capolavoro Naughty Dog.

It’s my turn to take care of you #tlou pic.twitter.com/yegqdZzpK0 — 🌻 Nicolle 🌻 (@ncdooodles) July 20, 2019

Quest’opera è stata creata da Nicolle Castro, che ha anche realizzato numerosi disegni e progetti personali basati su videogiochi, tra cui Shadow of the Colossus, Red Dead Red Redemption 2 e molti altri.

In particolare, alcune opere recenti di Castro sono incentrate su The Last of Us, con la prima animazione che mostra Ellie che si prende cura di Joel dopo aver subito un grave infortunio alla fine del gioco originale. Allo stesso modo, è anche possibile trovare sul profilo dell’autrice, un’illustrazione di Castro che mostra la crescita della relazione di Joel ed Ellie durante la storia, dando degli scorci su alcuni dei momenti più emozionanti (e strazianti) del classico di Naughty Dog.

Ricordiamo che The Last of Us 2 è attualmente in fase di sviluppo ma Naughty Dog non ha ancora rivelato ufficialmente la data d’uscita.