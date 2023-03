Nonostante sia oramai un gioco “vecchio” di dieci anni, ci sono tantissime persone che non hanno mai avuto modo di provare The Last of Us. Tra questi ci sono ovviamente anche i PC Gamer, che non hanno mai voluto acquistare una PS4 o una PS5 per giocare l’avventura di Joel ed Ellie. Fortunatamente a fine mese il gioco arriverà anche su Steam ed Epic Games e per ingannare l’attesa, PlayStation e Iron Galaxy hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio alla versione computer del gioco di casa Naughty Dog.

Il filmato, che trovate poco più in basso, è un vero e proprio recap di tutte le feature che la versione PC di The Last of Us supporterà. Tra questi troviamo il supporto ai monitor ultrawide, il supporto al DualSense (con tutte le caratteristiche del caso) e una larga opzione di personalizzazione dei comandi. Spazio anche a FSR e DLSS, così come non ci sarà nessun limite al frame rate.

È bene ricordare che la versione di The Last of Us che si appresta a debuttare su PC non è quella rimasterizzata su PS4. Come molti di voi sanno, infatti, il gioco ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento per PS5, che ha posizionato il titolo di Naughty Dog a metà tra una versione remastered e un remake vero e proprio. Appare dunque normale che su PC saranno presenti tutte le feature tecniche più avanzate, come appunto il DLSS. Potete dare uno sguardo al nuovo trailer subito qui in basso.

The Last of Us su PC sarà disponibile a partire dal 28 marzo 2023, su Steam ed Epic Games Store. Al timone dello sviluppo troviamo Iron Galaxy, che si è già occupata del porting PC di Uncharted 4 nella sua versione completa. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

